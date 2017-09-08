Flaş! ABD’den Erdoğan’a bir hafta içinde üçüncü darbe

Bu kez de korumalarına silah satışı engellendi





Erdoğan’ın ABD’deki kötü haftası geçen hafta ilk olarak ortaya çıkan ve Erdoğan’ın koruma müdürü Muhsin Köse’yi de içine alan yeni bir iddianame ile başladı. Buna göre Erdoğan’ın eli, ayağı olan Köse de, suçlananlar arasında idi.





İkinci olarak ise Çarşamba günü New York Güney Bölgesi savcılığı Zafer Çağlayan’ı hedefledi. Çağlayan ile birlikte Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan ve Müdür Yardımcısı Levent Balkan da hedeflendi. Devlet Bankası ve hükümet ayağından Çağlayan’ın hedeflenmesi konusunda Erdoğan, adeta bir sürpriz yaparak, Perşembe günü sessizliği seçti, sert bir tepki vermedi. Cuma günü ne olacak hep beraber göreceğiz.





Çarşamba günü Senato oturumunda da Dışilişkiler Komite başkanı Bob Corker, ”bırakın yaşamayı, ziyaret etmek için dahi Türkiye’nin güvenli olup, olmadığı hakkında ciddi soru işaretleri var” demişti.





Son olarak ise Senato’nun Bütçe Komitesi, Erdoğan’ın korumalarına gidecek silahları ve Trump yönetiminin ‘yeşil ışık’ yaktığı mühimmatları bloke etti. Senato tarafından alınan kararın nedeni ise, Amerikan basınının bildirdiğine göre, Erdoğan’ın Mayıs ayında Washington’a yaptığı ziyaret esnasında korumalarının protestoculara saldırması.





Halbuki, 2017 yılının başında Trump yönetiminin Kongre’ye haber vererek, New Hampshire markalı silah üreticisinin 1.2 milyon dolar tutan yarı-otomatik el silahlarını ve mühimmatını Erdoğan’ın güvenlik ekibine saltılmasına izin vermek niyetini bildirmişti. Ne var ki, Mayıs ayında, silah alınmak istenen Erdoğan’ın korumalarının Amerikalı vatandaşlara saldırması üzerine, bu satış askıya alınmıştı.





Şimdi tamamen bloke edildi





Engelleme ile ilgili olarak Komite üyesi Senatör Van Hollen ile Senatör Patrick Leahy, bu kararın ”Erdoğan’a güçlü ve partilerüstü bir mesaj olduğunu, Amerikalılara saldıran Erdoğan’ın korumalarına bunları yaparken silah satmayacaklarını gösterdiklerini” ifade ettiler.





washington hattı



