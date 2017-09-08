Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret /08 Eylül 2017 08:03

Almanya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret

Türkiye'nin "uygun" değil diyerek engellediği Alman milletvekillerinin Konya üssü ziyareti yarın NATO şemsiyesi altında gerçekleşecek. 7 vekil, NATO Genel Sekreter Yardımcısı'nın başkanlığındaki heyetle Konya'ya uçacak.

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Almanya’dan kritik ziyaret! Konya’ya geliyorlar

Türk Hükümeti’nin Alman milletvekillerinin Konya’daki Alman askerlerini ziyaret etmesine izin vermemesi nedeniyle tırmanan tansiyon, NATO’nun ziyaret formülüyle düşürülmeye çalışılıyor.
Farklı siyasi partilerden 7 Alman milletvekilinden oluşan heyet, NATO tarafından hazırlanan program kapsamında, 8 Eylül Cuma günü Konya’daki NATO üssünü ziyaret ederek, burada görev yapan Alman askerleriyle bir araya gelecek.

Deutsche Welle Türkçe’nin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgilere göre, heyetin Konya’ya uçuşu Almanya’dan değil, NATO’nun ana karargâhının bulunduğu Brüksel’den gerçekleştirilecek.

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller’in başkanlık edeceği heyette, Alman milletvekillerinin yanısıra NATO’dan bazı yetkililer de bulunacak.

Ziyaretin NATO genel sekreter yardımcısı başkanlığında yapılması nedeniyle, heyetin üst düzey Türk yetkililer tarafından karşılanması, burada bazı görüşmelerin yapılması bekleniyor.
Almanya’da ordunun meclis tarafından denetleniyor olması nedeniyle özel bir sorumluluk taşıyan Alman milletvekilleri, NATO üssünde görev yapan Alman askerleriyle görüşerek, burada yapılan faaliyetler, askerlerin beklentileri gibi konularda bilgi alacak.

Konya’yı ziyaret edecek resmi heyette yer alan Federal Meclis Savunma Komisyonu Başkanı Wolfgang Hellmich, NATO’nun AWACS misyonu çerçevesinde Konya’daki Alman askerlerinin görev yaptıkları koşulları yerinde gözlemleyeceklerini kaydetti.

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