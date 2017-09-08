Samanyolu Haber /Gündem / Zafer Çağlayan'la dosyanın seyri değişti /08 Eylül 2017 07:56

Zafer Çağlayan'la dosyanın seyri değişti

Rıza Sarraf davasının yargıcı Richard Berman, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın da yer aldığı yeni iddianame ile birlikte davanın seyrinin değiştiğini söyledi.

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Sarraf davasının hakimi Berman açıkladı: Zafer Çağlayan’la dosyanın seyri değişti

Sputnik'te yer alan habere göre, ABD'de İran'a yönelik Amerikan yaptırımlarını delmek, banka dolandırmak ve kara para aklamak suçlamalarıyla bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Rıza Sarraf'ın davasında yargılanan Halkbank yöneticilerinden Mehmet Hakan Atilla, dün hakim karşısına çıktı.

Atilla'nın avukatı Cathy Fleming, müvekkilinin kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini ve suçsuz olduğunu savunduğunu aktardı.

'HALK BANKASI ÖNE ÇIKIYOR'

Türkiye'nin eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın da suçlandığı yeni iddianame ile dava seyrinin değiştiğini belirten Yargıç Richard Berman, söz konusu iddianame ile bir devlet kuruluşu olan Halk Bankası'nın 'kurum olarak öne çıktığını' ifade etti. Berman, Atilla hakkında kara para aklama, bankacılık sahtekarlığı, ABD'nin İran'a uyguladığı ambargoları delme gibi çok güçlü iddialar olduğunu söyledi.

Savcılık makamı ise, Atilla'ya yöneltilen suçların işlendiğinin aşikar olduğunu, İran ve Türkiye'de üst düzey yetkililerin de bu işlem için koruyucu, kollayıcı rolleri olduğunu ve rüşvet aldıklarını belirtti.

Berman, Atilla'nın davasının 25 Eylül'de devam etmesine karar verdi.
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