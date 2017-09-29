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Flaş! ABD askeri uçağı Suriye'de düştü
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Flaş! ABD askeri uçağı Suriye'de düştü
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29 Eylül 2017 18:25
Flaş! ABD askeri uçağı Suriye'de düştü
ABD savaş uçağının Suriye’de düşmesi sonucu en az 1 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralının hayati tehlikesi bulunmuyor.
SHABER3.COM
Adının açıklanmasını istemeyen ABD'li bir yetkili, V-22 Osprey tilt-rotor tipi uçağın 'sert iniş' yaptığını belirtti.
Olayda bir ABD askerinin yaralandığı kaydedildi.
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