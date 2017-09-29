Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! ABD askeri uçağı Suriye'de düştü /29 Eylül 2017 18:25

Flaş! ABD askeri uçağı Suriye'de düştü

ABD savaş uçağının Suriye’de düşmesi sonucu en az 1 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralının hayati tehlikesi bulunmuyor.

SHABER3.COM

Adının açıklanmasını istemeyen ABD'li bir yetkili, V-22 Osprey tilt-rotor tipi uçağın 'sert iniş' yaptığını belirtti.

Olayda bir ABD askerinin yaralandığı kaydedildi.
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