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Almanya'dan Can Dündar açıklaması

Türkiye'nin Can Dündar hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebine ilişkin Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü açıklama yaptı

SHABER3.COM

Alman Dışişleri'nden Can Dündar açıklaması: Yakalama emri boşuna

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29 Eylül 2017 17:42


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Türkiye, hakkında yakalama kararı bulunan eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar için kırmızı bülten çıkarılması talebiyle uluslararası polis teşkilatı Interpol'e başvurdu. Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Martin Schäfer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede "Dündar hakkında uluslararası bir yakalama emrinin boşuna olacağını düşündüğünü" ifade etti.

Berlin'de haftalık olağan basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Schäfer, "Bu tür bir yakalama emrinin Almanya'da dikkate alınacağını ve sonucunda da Sayın Dündar'ın tutuklanacağını hayal edemiyorum" şeklinde konuştu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü "terör" soruşturmasında hakkında yakalama kararı verilen Cumhuriyet gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Dündar hakkında kırmızı bülten çıkarılma ve iade talebinde bulunulduğu bildirilmişti.


Akhanlı olayı

Almanya'da yaşayan yazar Doğan Akhanlı Türkiye'nin talebi ile Interpol'ün kırmızı bülteninde yer alması yüzünden İspanya'da gözaltına alınmış, Berlin'in tepkisi üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Akhanlı'nın Interpol üzerinden gözaltına alınması, Türkiye'nin Interpol'ü muhalifler üzerinde baskı oluşturmak için kullandığı iddialarına neden olmuştu. Akhanlı hakkında İspanya'daki yasal süreç devam ediyor.

Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

Can Dündar Oslo Barış Araştırmaları Enstitüsü tarafından Cumhuriyet gazetesi ile birlikte Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi. Dündar tutuksuz yargılandığı MİT TIR'ları davasında 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından Almanya'ya gelmişti.

Yaşamını Almanya'da sürdüren Dündar, Berlin'de Correktiv adlı araştırmacı gazetecilerin biraraya geldiği organizasyonla birlikte kurduğu "Özgürüz" adlı internet platformu üzerinden gazetecilik faaliyetlerini sürdürüyor.
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