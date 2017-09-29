Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! 14 yıl sonra ilk /29 Eylül 2017 18:23

Flaş! 14 yıl sonra ilk

Türkiye’nin brüt dış borç stoku, yılın ikinci çeyreğinde 20 milyar dolardan da fazla artarak, 2003 yılından bu yana ilk kez milli gelirin yarısını aştı.

SHABER3.COM

Türkiye'nin dış borçları 14 yıl sonra yine milli gelirin yarısını aştı.

Hazine Müsteşarlığı’nın verilerine göre, Türkiye’nin brüt dış borç stoku, 30 Haziran itibarıyla, Mart sonundaki 412 milyar dolardan 432.4 milyar dolara çıktı.



Böylece, Mart sonunda yüzde 48.6 olan dış borçların stokun milli gelire oranı, milli gelirin yarısını da aşarak yüzde ise 51.8 düzeyine tırmandı.

Aynı tarihte, Türkiye’nin net dış borç stoku da, 267 milyar dolardan 283.1 milyar dolara yükseldi ve net dış borç stokunun milli gelire oranı yüzde 31.5 düzeyinden yüzde 33.9 düzeyine yükseldi.

Türkiye’nin 2003 yılı ikinci çeyrek sonunda 135 milyar dolar olan toplam dış borçlarının milli gelire oranı yüzde 52.4 düzeyindeydi.
<< Önceki Haber Flaş! 14 yıl sonra ilk Sonraki Haber >>

Hukukçu Salim Şen'den Yargıtay'ın ByLock kararına itiraz

Hukukçu Salim Şen'den Yargıtay'ın ByLock kararına itiraz

Hizmet Gönüllülerine önemli tavsiyeler

Hizmet Gönüllülerine önemli tavsiyeler

Hidayet Karaca'dan hakime zor soru

Hidayet Karaca'dan hakime zor soru

Motorlu Taşıtlar vergisine rekor ZAM

Motorlu Taşıtlar vergisine rekor ZAM

CHP'li Pekşen: Yargıtay'ın ByLock kararı AİHM'in temel içtihatlarına aykırı

CHP'li Pekşen: Yargıtay'ın ByLock kararı AİHM'in temel içtihatlarına aykırı

Erdoğan'dan Barzani açıklaması: Yanılmışız

Erdoğan'dan Barzani açıklaması: Yanılmışız

Zaman'ı hedef alıyorlar

Zaman'ı hedef alıyorlar

Yiğit Bulut: Kuzey Irak 2 yıl içinde referandum yapıp Türkiye'ye katılacak

Yiğit Bulut: Kuzey Irak 2 yıl içinde referandum yapıp Türkiye'ye katılacak

AKPli Belediye Başkanı'dan AKP'li vekile: Yalanla iftirayla bir yere varamazsın

AKPli Belediye Başkanı'dan AKP'li vekile: Yalanla iftirayla bir yere varamazsın

Afgan yetkiliden Türk öğretmenleri karalamaya çalışan AKP'li yetkiliye sert tepki

Afgan yetkiliden Türk öğretmenleri karalamaya çalışan AKP'li yetkiliye sert tepki
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:23:26