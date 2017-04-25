Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! AB Komiseri Hann'dan çok kritik Türkiye açıklaması /25 Nisan 2017 11:17

Flaş! AB Komiseri Hann'dan çok kritik Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği'nin (AB) genişlemeden sorumlu komiseri Johannes Hahn, AB hükümetlerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yetkilerini artıran referandum sonrası Türkiye ile ilişkileri değiştirme çağrısı yaptı.

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Son dakika… AB Komiseri Hahn’dan flaş Türkiye açıklaması

AB’ye girmek isteyen ülkeler ile yapılan görüşmelerden sorumlu olan Hahn, Cuma günü Malta’da buluşacak olan AB dışişleri bakanlarına Türkiye ile ilişkilerde karşılıklı sıkıntıları giderebilecek ve işbirliğini sağlayacak yeni bir formatı değerlendirme çağrısı yaptı.

Hahn, “Şu anki durum sürdürülebilir değil” dedi.

AB üyesi bazı ülkeler, Türkiye’nin bir yıl önce imzalanan ve Yunanistan’a gelerek Almanya’ya geçen göçmen sayısını azaltan anlaşmayı tehditler sonrası iptal etmesinden korkuyor. Fakat birçok AB hükümeti de Ankara’nın göçmenler konusunda mali yardım da dahil olmak üzere işbirliğini sonlandırmaması için farklı nedenlerinin olduğuna inanıyorlar.

Hahn, Türkiye’de söz konusu anayasal değişikliklerin Türk demokrasisi için “tehlikeli bir geri adım” olduğunu söyleyen Avrupa Konseyi’nin endişelerini de paylaştığını belirtti. Fakat Hahn, Avrupa Birliği’nin Türkiye ile birliğe üyelik dışında diğer alanlarda işbirliğini artırmayı değerlendirebileceğini söyledi.

Komisyon, Ankara ile Gümrük Birliği Anlaşması’nı güncellemeyi gözden geçiriyor. Hahn, AB’nin ekonomik ilişkiler de dahil Türkiye ile olan tüm ilişkilerinde hukukun üstünlüğünün kritik kalmaya devam edeceğini söyledi.
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