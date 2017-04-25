Flaş! Mili Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Son dakika... 'Adil Öksüz ve Fikri Işık darbeden önce görüştü' iddiası





Tele1 Televizyonunda dün akşam Ümit Zileli'nin Pusula programında konuşan CHP milletvekili Eren Erdem, Bakan Fikri Işık'ın 14 Temmuz'da Sakarya'da Adil Öksüz'le görüştüğünü, bu görüşmenin görüntülerinin bulunduğunu ve görüntülerin kimde olduğuna ilişkin MİT'in bilgisi olduğunu iddia etti.







Milli Savunma Bakanlığı Basın Müşavirliği, Eren Erdem'in iddialarına ilişkin kısa bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:







"CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in Milli Savunma Bakanı Sayın Fikri Işık'a yönelik ortaya attığı gerçeklerle hiçbir ilgisi olmayan deli saçması iddialarına ilişkin hukuki süreç başlatılmıştır."