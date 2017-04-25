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Erdoğan'ın AKP'nin başına geçeceği tarih belli oldu
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Erdoğan'ın AKP'nin başına geçeceği tarih belli oldu
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25 Nisan 2017 10:55
Erdoğan'ın AKP'nin başına geçeceği tarih belli oldu
YSK’nın şaibeli referanduma ilişkin kesin sonuçları açıklamasının ardından AKP’ye üye olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olağanüstü kongreyle genel başkan olacağı günü açıkladılar
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Binali Yıldırım'ın "olağanüstü kongre olmayacak" açıklamasına karşın, Erdoğan yapılacak olağanüstü kongreyle genel başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanıyor.
Başbakan Binali Yıldırım'ın aksi yönde açıklamasına karşın bugün AKP'nin gazetesi Sabah'ta yer alan habere göre, 27 Mayıs'ta Erdoğan'ın olağanüstü kongreyle partinin başına geçmesi planlanıyor.
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