Samanyolu Haber /Ekonomi / Fitch'den Türk ekonomisi ve dolara dair dair iç karartan rapor /21 Eylül 2018 18:39

Fitch'den Türk ekonomisi ve dolara dair dair iç karartan rapor

Fitch Ratings, dolar/TL paritesinin 6.2 seviyesinde istikrar kazanmasını beklediğini açıkladı. Fitch aynı zamanda Türkiye ile ilgili enflasyon tahminini de bu yıl için yüzde 20'ye çıkardı.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin enflasyon tahminini bu yıl için yüzde 20, 2019 için yüzde 10.8'den yüzde 15'e ve 2020 için yüzde 9.5'ten yüzde 10'a çıkardı.

Dünya gazetesinin aktardığı habere göre, kuruluş büyüme beklentisini 2018 için yüzde 3.8, 2019 için yüzde 1.2 ve 2020 için yüzde 3.9 olarak korudu.

Dün açıklanan Yeni Ekonomik Program'da enflasyon tahmini bu yıl yüzde 20.8 olarak açıklanmış, 2019 için yüzde 15.9 ve 2020 için yüzde 9.8 rakamları öngörülmüştü.

'ENFLASYON SATIN ALMA GÜCÜNÜ AZALTACAK'

Fitch Ratings, ABD Doları/Türk Lirası paritesinin 6.2 TL civarında istikrar kazanmasını ve tahmin dönemi boyunca bu civarda seyretmesini beklerken, Türkiye'nin bir IMF programı veya sermaye kontrolleri uygulamayacağını öngördüğünü bildirdi.
Raporda, kurlardaki zayıflığın, yüksek net döviz açığı olan özel sektörü gereceğini ve çeşitli kanallar yoluyla bankalar üzerinde baskı oluşturacağını belirten Fitch, bunun kredi temin edilebilirliğinde azalmaya yol açacağını kaydedildi.

"Buna ek olarak, enflasyon satın alma gücünü azaltacak ve güven etkileri özel tüketimi ve yatırımı baltalayacak" değerlendirmesinde bulunan Fitch, yüksek frenkanslı verilerin çeyrek sonunda net bir yavaşlama gösterdiğini ve Temmuz-Ağustos anket verisinin 2018 3. çeyrekte daralmaya işaret ettiğini vurguladı.

'TÜRK EKONOMİSİ İKİNCİ YARIDA RESESYONDA OLACAK'

Fitch, Türk ekonomisinin 2018'in ikinci yarısında resesyonda olacağını, yıllık bazda etkilerin 2019'da daha telaffuz edilir hale geleceğini belirtirken, büyümenin tahmin dönemi boyunca trendin altında kalacağını öngördü.
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