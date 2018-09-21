Samanyolu Haber /Gündem / Akar yüzleşmek istemedi... Akıncı davası duruşmasına katılmamak için dilekçe verdi /21 Eylül 2018 18:35

Akar yüzleşmek istemedi... Akıncı davası duruşmasına katılmamak için dilekçe verdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın avukatı, müvekkilinin darbe girişimine yönelik savcılık ve mahkemede detaylı beyanlarının bulunduğunu belirterek, bunların Akıncı Üssü'ne yönelik dava kapsamında da geçerli sayılmasını ve Akar'ın müşteki sıfatıyla dinlenmesinden vazgeçilmesini talep etti.

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Akıncı Üssü davası kapsamında sanık savunmalarının tamamlanmasının ardından davaya bakan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, mağdur ve müştekilerin ifadesini almaya başladı.

Mahkeme, bu kapsamda, dönemin Genelkurmay Başkanı olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar için mağdur sıfatıyla bugün beyanının alınmasına yönelik davetiye gönderdi.

Bununla ilgili Akar'ın avukatı tarafından mahkeme başkanlığına sunulan dilekçede, müvekkilinin soruşturma aşamasında 18-19 Temmuz 2016'da savcılığa, kovuşturma aşamasında ise Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ne müşteki sıfatıyla beyanda bulunduğu hatırlatıldı.

Dilekçede, "Hulusi Akar'ın savcılık ve mahkeme huzurunda vermiş olduğu beyanlarında detaylı açıklamalarda bulunulmuş olması ve konuyla ilgili başkaca eklenecek bir hususun bulunmaması karşısında, müvekkilimizin dilekçemiz ekinde sunulan 22 Mart 2018 tarihli mahkeme beyanının dosyanız içerisine alınarak müşteki sıfatıyla dinlenmesi konusunda ara karardan sarfınazar edilmesine karar verilmesini talep ederim" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Akar'ın avukatı tarafından, sanıklardan şikayetçi olunması ve davaya katılıma yönelik daha önce de dilekçe verilmişti.
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