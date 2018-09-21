Samanyolu Haber /Ekonomi / Bakana göre ekonomideki sıkıntının kaynağı psikolojik! /21 Eylül 2018 18:42

Bakana göre ekonomideki sıkıntının kaynağı psikolojik!

Türkiye'nin yaşadığı ekonomik sıkıntıların başarıyla atlatılacağına inançlarının tam olduğunu söyleyen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yaşanan bu sıkıntıların daha ziyade rasyonel değil, psikolojik olduğunu görüyoruz" dedi.

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Yeni Ekonomi Programı'nın bütün iş adamları ve sanayiciler tarafından büyük bir heyecanla kabul edildiğini, bunun kendileri için sevindirici olduğunu belirten Gül, Türkiye'nin yaşadığı ekonomik sıkıntıların başarıyla atlatılacağına inançlarının tam olduğunu söyledi.
Gül, "Ekonomide bundan sonra hangi politikaların izleneceği, hükümetimizin yol haritası şeffaf bir şekilde tüm kamuoyuna anlatıldı. Bundan sonra ekonominin tüm paydaşları bunu yerine getirmek için her türlü gayreti göstereceğiz. Yapılması gereken tüm düzenlemeleri yapıyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Hem mevzuatla ilgili hem de uygulama boyutuyla bu sorunların en güzel biçimde, en sıkıntısız olarak aşılacağı inancındayız. Bu sıkıntıları beraber çözeceğiz. Türkiye'de yaşanan bu sıkıntıların daha ziyade rasyonel değil psikolojik olduğunu görüyoruz. Hem piyasa aktörleri hem de az önce burada bir araya geldiğimiz iş adamlarımızla paylaştık. Türkiye'nin ekonomisi çok sağlamdır ve geleceğimiz aydınlıktır. Türkiye daha güçlü ekonomisiyle yoluna devam edecektir" diye konuştu.

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