Üniversite sınavında İmam Hatip fiyaskosu

ÖSYM, 2019-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerini tamamlayarak açıkladı. Tercih yapma hakkı olan öğrenci sayısı geçen yıla göre artsa da bu yıl sonuçlarından memnun olan ve tercih yapan aday sayısı azaldı. Açık öğretim fakültesine yerleştirilen öğrenci sayısı artmaya devam etti. Kontenjanları azalmasına karşın vakıf üniversitelerini tercih eden öğrenci sayısı ise yüzde 10 arttı. Üniversitelerin 4 yıllık lisans bölümleri için başarı oranı en yüksek lise türü sosyal bilimler liseleri olurken, imam hatipliler yine sonda kaldı. İmam hatiplilerde lisans için başarı oranı yüzde 14'e kadar düştü.







Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre ÖSYM ve YÖK'ün üniversite yerleştirmelerine ilişkin açıkladığı verilerden dikkat çeken başlıklar şöyle:





ÜNİVERSİTE KAPISINDA YIĞILMA





ÖSYS'ye başvuran aday sayısı 2006'da 1 milyon 678 bin 383 iken, 2017'de bu sayı 2 milyon 265 bin 844'e, 2018 yılında 2 milyon 381 bin 412'ye, 2019 yılında ise 2 milyon 528 bin 31'e ulaştı. 2.5 milyon adaydan 1 milyon 761 bini tercih hakkı kazandı. Barajı aşan bu adaylardan da sadece 1 milyon 113 bini tercih yaparken, 647 bin 754 aday herhangi bir yere yerleşemedi.





40 BİN BOŞ KONTENJAN





Öğrencilerin üniversite hayalleri için bu yıl lisans-ön lisans, devlet-vakıf demeden tercihte bulunması dikkat çekti. Üniversite kontenjanları son 10 yılda katlanırken, YÖK birçok bölümde son 3 yılda kısıtlamaya gitti. Üniversite kontenjanları 2006'da 402 bin 155 iken, 2017'de 910 bin 671, 2018 yılında 839 bin 490, 2019'da da 824 bin 694 olarak açıklandı. 2019'da 1.1 milyon tercih yapan öğrenciden, 409 bin 587'si dört yıllık lisans bölümlerine, 343 bin 874'ü 2 iki yıllık önlisans bölümlerine, 150 bin 715'i de açıköğretim fakültesine yerleştirildi. Öğrencilerin 334 bin 119'u devlet üniversitelerinde bölümlerine, 279 bin 224'ü de ön lisans bölümlerine yerleştirildi. Devlet üniversitelerinde 39 bin 862 kontenjan boş kaldı. Vakıf üniversitelerinde ise 68 bin 962 aday lisans bölümlerine, 62 bin 523 aday da ön lisans bölümlerine yerleştirildi. Devlet, vakıf, KKTC ve diğer ülkelerdeki toplam 824 bin 994 kontenjandan 71 bin 233'ü boş kaldı.





EN BAŞARILI, SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ





2019 yerleştirme verilerine göre, başarı oranında lisans alanında en yüksek oran sosyal bilimler liselerinin oldu. 7 bin 838 sosyal bilimler lisesi mezunundan 4 bin 561'i lisans bölümlerine yerleşerek, başarı oranını yüzde 58'e taşıdı. Sosyal bilimlerin ardından ise özel fen liseleri geldi. 12 bin 703 özel fen lisesi mezunundan 6 bin 779'u lisans bölümlerine yerleşti. Bu liselerin başarı oranı, 4 yıllık bölümlerde mezunlarına göre yüzde 53 oldu. 41 bin 201 fen lisesi mezunundan 20 bin 361'i lisans bölümlerine yerleşti.





ÖZEL LİSELERİN BAŞARI ORANI DÜŞTÜ





Anadolu Liselerinde başarı oranı geçen yıla göre artarak yüzde 30'a yükseldi. 639 bin 16 Anadolu Lisesi mezunundan 180 bin 988'i lisans bölümlerine yerleşti. Yabancı dilde eğitim veren özel liselerde lisans bölümleri için başarı oranı yüzde 36'ya düşerken, 164 bin 694 öğrencinin mezun olduğu diğer özel liselerde de başarı oranı yüzde 26'ya düştü. Meslek liselerinde ise en çok ön lisans bölümleri tercih edildi. Her 5 meslek lisesi mezunundan biri ön lisans bölümlerine yerleştirildi.





5 LİSELİDEN 4'Ü DIŞARIDA KALDI





Öğrenim durumuna göre üniversitelere yerleşen adaylar incelendiğinde, lise son sınıfı bu yıl tamamlayarak mezun olan öğrencilerin yerleşmedeki düşüklüğü dikkat çekti. Son sınıfta okurken YKS'ye başvuran 983 bin 701 adaydan sadece 174 bin 945'i lisans bölümlerine yerleşebildi. Liselilerin 105 bini de ön lisans bölümlerine yerleşebildi. Önceki yıllarda yerleşememiş 916 bin 601 adaydan da 181 bin 879'u bu yıl üniversiteyi kazandı.





İMAM HATİPLER GERİLİYOR





Hükümetin büyük yatırımlar yaptığı imam hatip liselerinde 4 yıllık lisans bölümleri için başarı oranı bu yıl daha da düştü. 243 bin 380 imam hatip lisesi mezunundan sadece 36 bin 256'sı üniversitelerin lisans bölümlerine yerleşebildi. İmam hatipler için lisans başarı oranı yüzde 14'e geriledi. Okul türleri arasında açıköğretim fakültesini en çok tercih edenlerin imam hatipliler olması da dikkat çekti. 30 bin 821 imam hatipli ön lisans, 20 bin 573 imam hatipli de açıköğretime yerleştirildi.