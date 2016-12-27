Samanyolu Haber /Gündem / Dört bakanın dosyası Ankara'da /27 Aralık 2016 19:06

Dört bakanın dosyası Ankara'da

Dört eski Bakan hakkında Cemaat'le irtibatlı oldukları iddiasıyla hazırlanan dosyada yeni gelişmeler var.

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Dört bakanın dosyası Ankara'da

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na geçtiğimiz aylarda 4 eski bakan Bülent Arınç, Hüseyin Çelik, Suat Kılıç ve Sadullah Ergin hakkında şikayet dilekçesi ulaştı. Avukat Burak Bekiroğlu verdiği şikayet dilekçesinde 4 eski bakanın Cemaat'le irtibatlı oldukları iddia ediliyordu.  

Ayrıca bu dört bakana darbeye zemin hazırlamak suçlaması yöneltiliyordu. 
 
'Arama yapın' talebi 

Ayrıca, dilekçede dört bakanın evlerinde, işyerlerinde arama yapılması, cep telefonlarına el konularak imajlarının alınması istendi. Dilekçede, “Şüphelilerin 15 Temmuz terör saldırısında herhangi bir rolleri var mı, bunun tespiti gerekmektedir” denildi. Dilekçeyi işleme alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu soruşturma hakkındaki kararını verdi. Soruşturma dosyası hakkında 'görevsizlik' kararı vererek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. 

Ergenekon sanığı Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek geçtiğimiz günlerde AKP'li üst düzey isimlere operasyon yapılacağını söylemişti. Perinçek “AKP'nin kendi içine yönelmesi o kadar kolay değil. Belediyelerde kısmen yöneliyor, birçok AKP yöneticisi hapse atıldı. Kendileri de çok iyi biliyor, sıra gelecek” demişti.
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