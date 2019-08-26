Finlandiya'da büyükelçiler toplandı

Abdullah Dalkılıç / Finlandiya





Fin devletinin birlik içerisinde Avrupa birliğini ilgilendiren ve alınmış kararlara ve görüş birliğine son derece dikkat etmekle beraber, kendi önerilerinin birlik içerisinde kabul edilmesine de son derece katkılı ve etkili olmasına da dikkat ediyor.







Uluslararası platformlarda , Birleşmiş Milletler platformunda , global sorunlara çözüm üretmede , Fin devletinin itibarı yüksek komiserleri aracılığı ile , insan hakları , sorunlu olan ülkeler ve savaş¸ bölgelerinde kalıcı çözüm, özellikle mülteci sorununa dikkat çekmeye çalışıyor.





Finlandiya Elçilerinin aynı zamanda tüm dünyada etkili ve başarılı olmalarına ve Avrupa birliği içerisinde Finlandiya'nın etkisini göstermeye önem veriyor.







Bu çerçevede 19/22 Ağustos tarihleri arkasında Finlandiya'nın başkenti Helsinki merkezinde daha önceleri tramvay tamirhanesi olarak kullanılmış son derece mütevazi ve dogˆal bir ortamda yıllık dış misyonları büyükelçilikler toplantısı düzenlendi.







Devlet bakanı Mattı Anttone'nin yaptığı açılışa ,Finlandiya Cumhurbaş¸kanı Sauli Niinisto başta olmak üzere Hükümetten Baş¸bakan Antti Rinne, Dış işleri bakanı Pekka Haavisto , Dış ticaret bakanı Ville Skinnarı ve kuzey ülkelerinden sorumlu bakan Thomas Blomqwist katıldılar,ve birer konuşma yaptılar.







Finn Başbakan Antti Rinne yaptığı basın toplantısında , özellikle dünyada mevcut durumda olan sorunların çözüme kavuşmak için gerekli katkılar sağlamak gerekiyor vurgusunu yaptı, Global ısınma, insan hakları ve göç meselesinde kalıcı çözümler üretmek gerektiğini söyledi.





Başbakan Rinne, bir soru üzerine Avrupa’ya göç ve iltica etmek isteyen ve Akdeniz’de mahsur kalmış , ve İtalya hükumetinin kabul etmediği çaresiz yüz kadar göçmen ile ilgili olarak “maalesef AB ülkelerinden sadece 11 tanesi bu konuyla ilgilendi , Finlandiya olarak biz ise en azından çocukların kurtarılmasından yana bir tavır koyduk , yeterli destegˆi bulamadık “ dedi. Ve AB de bir köklü çözümler bulmak gerekiyor” vurgusunu yaptı.





Finli Başbakan Antti Rinne, “ Türkiye’nin Suriye’den Avrupa Birliğˆine yasa dışı yollarla geçmek isteyen özellikle Suriyeli göçmenler ile ilgili yaptığı açıklamada ise , Türkiye’nin anlas¸maya sadık kaldığını ve herhangi bir değişikliğinin olmadığını söyledi.





Dış işleri bakan Pekka Haavisto ise, yaptığı basın açıklamasında , Afrika ülkeleri ile ilgili bir takım çalışmalar yaptıklarını , Sudan’a gittiğini, Sudan da ülkenin demokratik olarak ileri gitmesini sağˆlamaya , insan hakları ile ilgili tüm Afrika’ya katkı sağˆlamaya çalıştıklarını dile getirdi.





Fin dış işleri bakanı Haavisto’ya , Türkiye’de olan biten insan hakları ihlalleri ile ilgili olarak sorulan bir soru üzerine “ Sudan’da Türk dış işleri bakanı ile görüştüm , Finlandiya ile Türkiye arasındaki meseleleri konuştuk, Türkiye ile aramızdaki ilişkilerimiz iyi gidiyor, zira biz Türkiye ile birleşmiş milletlerde de birlikte hareket ediyoruz, ancak tabii ki aynı zamanda Türkiye’de insan hakları ile alakalı olarak , insan hakları savunuculuğunu yapmamız gerekiyor “ dedi.





Bakan Haavisto, ‘ aynı zamanda kişisel olarak ,Avrupa birliği ve Türkiye ilişkilerinin yakınlaşması gerektiğini ümit ediyorum’ dedi.







Haavisto, ‘Türkiye’nin Avrupa Birliğˆine katılımı devam etmesi ve Türkiye’nin Avrupa’ya yakınlaşmasını engelleyici çeşitli aksilikler de olduğˆu için , Türkiye ile Avrupa birliği arasında olumsuz gelişmeler meydana geldi “ dedi.





Finlandiya devlet politikası son yıllarda , yenilenebilinir enerji üzerinde, özellikle de dijitalles¸me ve innovasyonu , birinci gündem maddesi olarak Meclis’te hükümetin birinci derecede geliş¸tirmesi konusu olarak aktif tutuyor, yurtdışından bu yollarla yatırım, ve iş olanaklarına imkan sağlıyor.



