Faiz indiriminde müteahhit uyanıklığı!

Ekonomik krizle beraber diğer sektörlerde olduğu gibi uzun süredir dip yaşayan konut sektöründe de sıkıntılar aşılmış değil. Bankaların faiz indirimine gitmesiyle beraber satışlarda hareketlilik beklenirken, bazı firmalar ve müteahhitlerin konut fiyatlarına yüzde 10 zam yapmasıyla rüzgar tersine döndü. Vatandaşın hevesi kursağında kalırken, düşük faiz rüzgarının da piyasaya etkisi kısıtlanmış oldu.





Karar Gazetesi'nden Denizhan Erkoç'un haberine göre Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısında, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60’lık düşüş yaşandı.





Yeni yapılan bina sayısı azaldıkça mevcut stokların erime hızının arttığı gözlemlendi. Geçen aya göre kredili konut satışlarında yüzde 78’e yakın artış gözlemlendi. Bir ayda satışlar 7 binden 13 bin adede çıktı. Türkiye Müteahhitler Birliği’nin verilerine göre; şu anda Türkiye’de 800 bin ila 1 milyon arasında satılamayan konut mevcut. Sektör temsilcileri ise Türkiye’nin yıllık ortalama 650 bin yeni konut ihtiyacı duyduğunu ve işlerin yolunda gitmesi durumunda stokun 1-2 yılda eritilebileceğini belirtiyor. Stokların azalması ile birlikte konutların değerlenmesi ise kaçınılmaz bir gerçek.