Fidan'ın Amerikalı senatöre Kaşıkçı brifingi soru işareti doğurdu

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, gerek CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, gerekse TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu üyesi CHP'li vekillerin, MİT'in Kaşıkçı cinayeti konusunda Meclis'e bilgi vermesini istediklerini hatırlatarak, “MİT'in başı TBMM'ye değil, ABD Senatosuna bilgi vermeyi içine sindirebiliyor” dedi.

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ise, “bunların yerlilikleri de, millilikleri de sahte. Bu iktidarın, aslında kimin iktidarı olduğu ortaya çıkmıştır” diye konuştu.

“KOMİSYONDA KAŞIKÇI BRİFİNGİ İSTEĞİMİZE OLUMSUZ YANIT VERDİLER”

Kaşıkçı cinayetinin ardından da TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu'nun CHP'li üyelerinin yine cinayet konusunda MİT'ten brifing konusunda talepte bulunduklarını da vurgulayan Özkoç şöyle konuştu;









“Kaşıkçı ile ilgili MİT başkanı gelip bilgi vermelidilir. Güvenlik ve istihbarat Komisyonu sadece bilgi komisyonu değildir, aynı zamanda denetleme görevi de vardır dedik. Ama olumsuz yanıt alındı. Ardından Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu muhakkak Meclis'e Kaşıkçı cinayeti konusunda bilgi verilmesi gerektiğini kamuoyu önünde tekrarladı. Ama MİT'in başı şu anda Türkiye'ye değil Amerika'ya bilgi vermeyi içine sindirebiliyor. Bu onlar için normal olabilir. Çünkü sanki bağlı oldukları yer TBMM değil gibi, ABD Başkanı ve ABD senatosuna bağlı gibi hareket ediyorlar.





Onların talimatlarını yerine getirdikleri yer ABD senato ve ABD başkanı olunca da, TBMM'ye değil, ABD senatosuna bilgi veriyorlar. “





İYİ PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ TÜRKKAN ; “ADRESİ ŞAŞIRMIŞ, SOLUĞU AMERİKA'DA ALMIŞ…”

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ise, en başından beri mevcut iktidarın “yerliliğinin de, milliliğinin de sahte olduğunu” söylediklerini, Hakan Fidan'ın ABD Senatosu'na gittiğine ilişkin bilgilerin bunu kanıtladığını söyledi.





Türkkan, “Ülkede hükümet eden bu iktidarın aslında kimin iktidarı olduğu bu şekilde ortaya çıkmış oluyor. MİT Başkanı'nın o durumunu öğrenince, Türk milletinin bir ferdi olarak çok üzüldüm. Agasına hesap veren bir maraba görüntüsündeydi” dedi.





MİT Başkanı'nın ABD'ye kadar giderek, Amerikalı senatörlere brifing verdiğine ilişkin iddiaların “Türk milletini incittiğine” de vurgu yapan Türkkan, “Bu durum Türk milletini incitmiştir. Bilgi vermesi gereken kurum Türk milletinin temsilcileri olan parlamentoda bulunan siyasi partilerdir. Adresi şaşırmış olmalı ki, soluğu Amerika'da almış” diye konuştu.