Samanyolu Haber /Dünya / Fransız polisi lise öğrencilerini diz çöktürerek gözaltına aldı /07 Aralık 2018 15:33

Fransız polisi lise öğrencilerini diz çöktürerek gözaltına aldı

Fransa'da hükümetin eğitim politikalarını protesto eden lise öğrencilerinin polis tarafından diz çöktürülerek elleri başlarının arkasında tutulduğunu gösteren görüntüler ülkede skandala dönüştü.

Fransa'yı karıştıran görüntüler


Ülke genelinde devam eden 'Sarı Yelekliler' protestolarının haricinde ortaya çıkan ve pazartesi günü başlayan öğrenci gösterileri kapsamında çok sayıda öğrenci gözaltına alınmıştı.

Ancak 6 Aralık'ta yayınlanan ve Paris'in banliyösü Mantes-la-Jolie'de çekildiği belirtilen görüntüler ülke gündemine oturdu.


Sosyal medya üzerinden kısa sürede yayılan videoda sırtlarında okul çantası olan lise öğrencilerin sıralar halinde dizildikleri, dizleri üzerine çöktükleri, ellerini başlarının arkalarına bağladıkları görülebiliyor.

Videoda ayrıca öğrencilerin çevresinde duran üniformalı ve coplu polislerden birinin, "İşte akıllı bir sınıf." dediği duyulabiliyor.

Savcılık gün içerisinde 153 öğrencinin gözaltına alındığını, bunlardan bir kısmının 16 yaşın altında olduğu için sonradan serbest bırakıldığını duyurdu. Savcı, "Bu toplu gözaltı görüntüleri çarpıcı olabilir, doğru, böylesini daha önce hiç görmemiştik ama son günlerde yaşanan şiddet olayları üzerine düzenin sağlanması için önlem almamız gerekiyordu." şeklinde konuştu. Öğrencilerden bir kısmı hakkında araba kundaklamak ve polislere taş atmak gibi suçlamalar bulunuyor.

Öğrenciler, pazartesi gününden beri ülke genelinde 100'den fazla lisede yaptıkları blokaj eyleminde Macron ve hükümetin eğitim politikalarını protesto ediyor. Eylemler nedeniyle söz konusu liselerde eğitime tamamen veya kısmen ara verildi.
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