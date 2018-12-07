Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın Fidan'ın, ABD senatosundaki temaslarından haberi yok /07 Aralık 2018 14:42

Erdoğan'ın Fidan'ın, ABD senatosundaki temaslarından haberi yok

Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan, gazetecilerin sorularını cevapladı

SHABER3.COM

 Erdoğan; MİT Başkanı Hakan Fidan'ın, ABD'de yaptığı iddia edilen "Kaşıkçı brifingi" için "Latin Amerika seyahatlerinden sonra tabi ki MİT Başkanımız oradan Kanada’ya gitti. Kanada’dan sonra böyle bir gelişme olmuş olabilir. Fakat orada böyle bir bilgilendirmenin yapıldığını; bundan haberdar değilim. Ama Kanada seyahatinden haberdarım." dedi.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda hunhar bir cinayete kurban giden Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda MİT Başkanı Hakan Fidan'ın Washington'a gidip, bizzat Amerikalı Senatörlere bilgi verdiği iddiası ortaya atılmıştı.

“HABERDAR DEĞİLİM”

Bu iddia bugün İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a soruldu. Erdoğan bu iddia için “Latin Amerika seyahatlerinden sonra tabi ki MİT Başkanımız oradan Kanada'ya gitti. Kanada'dan sonra böyle bir gelişme olmuş olabilir. Fakat orada böyle bir bilgilendirmenin yapıldığını; bundan haberdar değilim. Ama Kanada seyahatinden haberdarım.” dedi.
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