"FETÖ mağduru" dediler çocuk tacizcisi çıktı

“Fetö mağduru, kahraman iş adamı” dediler, çocuk tacizcisi çıktı!







Hükümete yakın Akit gazetesinde “FETÖ mağduru işadamından ‘BozDoları’ kampanyasına 1.5 milyon dolarlık destek” başlıklı bir haber yayınlandı. Akit’in haberine göre Sakaryalı genç işadamı Serhat Serbes FETÖ’nün kumpasıyla tutuklanmıştı, şimdi ise ‘boz doları kampanyası’na katılıp 1.5 milyon dolarını bozdurmuş.







“HAÇLI ZİHNİYETİ…”





Akit, Serbes’in yaptığını destanlaştırarak anlatıyor ve işadamının şu sözlerine de yer veriyor haberinde:





“17-25 Aralık yargı operasyonuyla başaramadıklarını, 15 Temmuz askeri darbesiyle denediler. Olmadı, bu milletin evlatları canlarını feda etti ama ülkesini bu haçlı zihniyetine teslim etmedi. 15 Temmuz’da başaramadıklarını şimdi ekonomimizi batırmayı deneyerek yapmaya çalışıyorlar. Dün canımızı vermek üzere sokağa çıkıp darbeyi engelledik. Bugün de gücümüz nispetinde paramızı vererek bir darbeyi engellemeye çalışıyoruz.”





CİNSEL TACİZDEN 13 YIL CEZA





Bu iş adamı bizim de dikkatimizi çekti. Önce FETÖ’nün nasıl bir kumpas kurduğunu merak ettik ve araştırdık.





11 Mart 2016 tarihinde DHA abonelerine bir haber geçti. Haberde şu ifadeler yer alıyordu:





“Sakarya’da, 7 yıl önce babasına ait kuyumcuya gelen 14 yaşındaki kızı taciz ettiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan işadamı 38 yaşındaki Serhat Serbes, 13 yıl 9 ay, kendisine yardımcı olan akrabası ise 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, karar Yargıtay tarafından onanıncaya kadar S.S. hakkında tutuklama kararı vermedi.”





Yani Akit’in FETÖ kumpası dediği dava, Serbes’in kuyumcu dükkanına gelen 14 yaşındaki kızı taciz etmesiyle ilgiliydi ve Serbes 13 yıl 9 ay ceza almıştı.













KENDİ DÖVİZ BÜROSU





Bir de bu ‘kahraman’ işadamının 1.5 milyon doları bozdurmasını merak ettik. Serbes sosyal medya hesabından dolar bozdurma makbuzunu paylaşmıştı. Makbuzda doları bozdurduğu yer olarak “Serbesler Döviz AŞ” yazıyordu.





Ticaret Sicil kayıtlarına baktık ve ‘kahraman’ işadamının 1.5 milyon doları bozdurduğu döviz bürosunun yönetim kurulu başkanı olduğunu gördük.





Özetle Serbes, sağ cebindeki 1.5 milyon doları sol cebine almıştı. Üstüne bir de bunun reklamını yaptı. Akit ise Serbes’i kahramanlaştırdı, üstüne Serbes’in cinsel tacizden aldığı hapis cezasını "FETÖ" kumpası olarak gösterdi.









































































































































odatv