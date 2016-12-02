Samanyolu Haber /Gündem / 15 gün önceden biliyordum /02 Aralık 2016 10:01

15 gün önceden biliyordum

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın kendisini ziyaret eden CHP heyetine, “15 gün önceden tutuklanacağımı biliyordum, çocuğuma geldiklerinde nasıl davranacağını söyledim. Yurtdışına çıkabilirdim ama yabancı bir yerde olmaktansa ülkemde hapis yatarım” dediği belirtildi.

Selahattin Demirtaş cezaevine böyle götürüldü


15 gün önceden biliyordum

CHP’li Fikri Sağlar, Eren Erdem, Ali Şeker ve Orhan Sarıbal geçtiğimiz günlerde Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş’ı ziyaret etti. Görüşmede Demirtaş, yasama faaliyetinin ve temsil hakkının engellenmesinden rahatsızlık duyduğunu belirterek, “Yasama faaliyetimi sürdürmek zorundayım. Önerge yazıyorum, geri çevriliyor. Bu yetki cezaevi müdürüne değil, Meclis Başkanı’na ait” dedi. Erdem, Demirtaş’ın tecritte tutulduğu iddialarıyla ilgili, cezaevi müdürünün Demirtaş’a yönelik provokasyonları önlemek için özel alana aldıklarını anlattığını söyledi. 

'BARIŞ GELSİN BENİ TAKSİM'DE ASSINLAR'

CHP heyetinin Silivri Cezaevi’nde görüştüğü Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün, “Yeter ki ülkeme barış gelsin, istiyorlarsa beni Taksim’de assınlar, altına imza atmaya hazırım. Yeter ki kan dursun, çocuklar ölmesin, ben her şeye hazırım” dediği öğrenildi. 
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