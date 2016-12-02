THY'nin yarısı eridi

Kule kalkışıma borsa inişime hasta!





Türk Hava Yolları'nın sırtına Türkiye'nin imajı misyonunu yüklediler, ağır geldi, şirket havalanamadan piste çakıldı. Türkiye debelendikçe şirket yan yattı.





Borsada hisseleri adeta çöktü. Mart başından bugüne kadar neredeyse yarıya düştü. Piyasa değeri 1.8 milyar dolara kadar geriledi.





Bugün THY'yi satsan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ancak yarısını yapabilirsin. Kalanını da uçarak gidersin! Nasıl olsa Süpermen'in bile sponsoru hava yolu…





Batman-Süpermen filminde 2-3 saniye görünen logo için kim bilir ne kadar ödedi THY? Arkada küçücük bir THY logosu filmin alakasız bir anında geçiyor, paralar da Süpermen gibi uçup gidiyor. Say sayabilirsen… Şirket sırrı söylenmiyor! Bilançoya bakarsan geri dönüşü de olmuyor.





Sponsorluklarda uzaya uçuyor!





Kötü bilanço reklamları durduramıyor. Neredeyse sokaktaki simitçiye sponsor olmadıkları kaldı… Zira destek arayan yandaşın çaldığı ilk kapı, THY'nin cüzdanı…





Türk Hava Yolları'nın kaç spor takımına veya başka kaç sektörden kaç firmaya sponsor olduğunu, bunların adını, her birine kaç para ödendiğini bilen var mı?





Ben söyleyeyim yok!

Futbol, basketbol, voleybol, rugby, golf, tenis, rüzgâr sörfü, dalış, bisiklet, maraton, atlı spor, buz hokeyi ve daha sayamadığım birçok dala ne demeli?





Oysa milli sporumuz ya buz hokeyi…





Amerikan Futbol Ligi'nin en büyük organizasyonu Super Bowl için 30 saniye reklam bedeli 5 milyon dolar… THY bu maça dahi reklam verdi.





Açılışlar, konferanslar, festivaller gırla gidiyor.





Yönetimini bizzat T.C. Hükümetinin atadığı sonuçta halktan toplanan vergilerle kurulmuş ve borsaya açılmış bir kamu kuruluşu THY…





Hissedarlara yani halka her kuruşun hesabını vermesi gerekiyor. Kime ne kadar para veriyor?





Şşşıttt, şirket sırrı!





Acil iniş izni istedi!





Atanan yönetimi de bir enteresan THY'nin… Ensar Vakfı, Türgev Vakfı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yöneticiler yer alıyor.





Sonra? Sonrası malum… Düşen gelirler nedeniyle önlem almak adına 5'i iç hat, 17'si de dış hat toplam 22 noktaya seferler durduruldu.





Ayrıca filodaki toplam 30 uçak da yere indirilerek parka çekildi. Park eden uçakların aylık maliyeti 25 milyon liraya geliyor.





Sekiz AIRBUS uçağın başka ülke havayollarına kiralanması için yetki verildi.





2018 ve 2022 yılları arasında teslim edilmek üzere yaptığı 39 uçak siparişi de iptal edildi.





Görünen köy kılavuz istemez. Kemerlerinizi bağlayın, yakında şirketten yüzlerce kişi işten çıkartılacak. Bu sayı binleri bile geçebilir.





Peki, torpilliler ne olacak?





Söyleyeyim, onlar kuleye emanet. Diğerleri kara kutuya anlatsınlar derdini…





Murat Muratoğlu/Sözcü