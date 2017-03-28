Samanyolu Haber /Gündem / Fethullah Gülen'in Avukatlarından önemli açıklama /28 Mart 2017 07:52

Fethullah Gülen'in Avukatlarından önemli açıklama

Fethullah Gülen adına Avukatları önemli bir açıklama yaptı

Fethullah Gülen Hocaefendi Alman devlet televizyonu ZDF'ye röportaj verdi

 Son dönemde iktidar yanlısı kalem ve gazeteler ile kimi sosyal medya hesaplarının çıkarttığı ikinci darbe söylentileri konusuna dikkat çekilen açıklamada, ‘bahar geliyor’ söylemlerinden yola çıkarak yeni bir darbe girişiminin olacağının iddia edildiği ve bir paranoya ve karapropaganda yapıldığına dikkat çekildi. Açıklamada, “Bu iddia, ya iddia sahiplerinin paranoyasının ürünü ya da yeni bir siyasi zülüm hamlesinin habercisi olabilir. Ancak, bu iddia ile Sayın Gülen ve Hizmet Hareketinin kesinlikle ilgisi olamaz.” denildi. Gülen’in ve Hizmet Hareketi’nin hiç bir zaman böyle bir girişimin yanında ve arkasında olmadığını olamayacağı vurgulanarak, şu noktaya dikkat çekildi: “Darbe söylentisi paranoya ürünü değilse gerekli tedbirler alınmalı ve yeni bir zulüm gerekçesi yapılmasına fırsat verilmemelidir.”

Açıklamanın tam metni şöyle:

Bazı yayın organları ve sosyal medya hesaplarında ‘bahar geliyor’ söyleminden yola çıkılarak yeni bir darbe girişimi olacağı iddia edilmektedir. Bu iddia, ya iddia sahiplerinin paranoyasının ürünü ya da yeni bir siyasi zülüm hamlesinin habercisi olabilir. Ancak, bu iddia ile Sayın Gülen ve Hizmet Hareketinin kesinlikle ilgisi olamaz.

İktidar tarafından açık olarak dile getirilemese bile, istihbarat servisleri ve yetkililer tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında Hizmet Hareketi ve Sayın Gülen’in olmadığı net olarak söylenmektedir. İddia edildiği gibi yeni bir darbe girişimi planlanıyorsa, haince yapılacak böyle bir girişimin yanında ya da arkasında da Sayın Gülen’in ve Hizmet Hareketinin ilgisi yoktur ve olamaz.

Sayın Gülen tarafından darbeden hemen sonra yapılan açıklamada, iddialar kesinlikle reddedilerek, darbeyi kim ya da kimlerin yaptığının objektif kuruluşlar tarafından araştırılması istenmiştir. Ancak, ulusal ve uluslararası tarafsız kuruluşlarca hiçbir araştırma yapılmadan evrensel tüm hukuk ilkeleri de hiçe sayılarak, siyasi mülahazalarla Hizmet Hareketi mensuplarına karşı örneği görülmemiş bir zulüm gerçekleştirilmiştir.

Darbe söylentisi paranoya ürünü değilse gerekli tedbirler alınmalı ve yeni bir zulüm gerekçesi yapılmasına fırsat verilmemelidir. Bu tür söylentilerin ve de haince planların önüne geçmek için de öncelikle 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki tüm gerçeklerin tespiti ve açıklanması gerekir.

Bu kapsamda, darbe gecesi yaşanan tüm bilgilerin paylaşılması amacıyla darbe duruşmalarının alenen yapılması ve o gecenin tüm muhataplarının ifadelerinin alınması sağlanmalıdır. İfadeler ortaya çıktığında Sayın Gülen’in ilgisi ve bilgisi olmadığı tüm açıklığıyla anlaşılacaktır.

Saygılarımızla…
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