Dev bütçesiyle Diyanet Parasızlıktan şikayetçi

Hazırlanan raporda, Diyanet hükümetten daha fazla bütçe ayrılması istedi. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez 1 milyon liralık makam aracıyla gündeme gelmiş ve uzun süre kamuoyunda tartışılmıştı.





2016 Faaliyet Raporu’nda, bütçesinin büyük bölümünü personele harcadığını belirten Diyanet İşleri Başkanlığı, hükümete “para yetmiyor” dedi. Diyanet’in çoğu bakanlık ve devlet kuruluşundan çok daha fazla bütçeye ve daha az personele sahip olduğu biliniyor.





Parasızlıktan şikayetçi olan Diyanet, raporun değerlendirme bölümünde yurtiçi ve yurtdışındaki çalışmalara işaret ederek “Ancak bu hizmetleri yürütürken kendisine ayrılan bütçe çoğunluğu, personel giderlerine harcanıyor” diyerek hükümetten daha fazla bütçe talebinde bulundu.





Raporda, karşılaşışan en büyük sorunlardan birinin ‘kısıtlı bütçe imkanları’ olduğu belirtildi.





1 milyonluk makam aracıyla gündeme gelmişti





Bakanlıkları bile geride bırakan bütçesini beğenmeyen Diyanet, 1 milyonluk makam aracı alımıyla gündeme gelmişti. Büyük tepki çeken alıma ilişkin Diyanet’ten yapılan açıklamada, paranın Diyanet tarafından değil merkez bütçeden karşılandığı ifade edilmişti.