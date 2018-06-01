Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan Mukabelesi 3. Bölüm

Fethullah Gülen Hocaefendi ile mukabelenin 3. canlı yayını 2 Haziran Cumartesi Amerika saatiyle 18.400'da, Avrupa saatiyle 2 Haziran Cumartesi'yi 3 Haziran Pazar'a bağlayan gece 00.40'da ve Türkiye saatiyle 01.40'da MC TV'de canlı ekrana gelecek. Bu özel yayın MC TV'nin yanında aynı zamanda MC TV'nin ios ve Android uygulamaları, Youtube ve sosyal medya hesaplarıyla Merih Fm ile ozgurherkul.org'dan da canlı olarak izlenebilecek.







ABD EST ile Cumartesi 06:40 PM

TR Saati ile Pazar Gece 01:40 AM

EU Saati ile Pazar Gece 00:40 AM





http://ozgurherkul.org

MC TV http://mceu.tv

Merih FM

Periscope TV

YouTube aracılığıyla