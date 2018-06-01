‘Fitch not indirecek’ söylentisi doları hareketlendirdi....

Merkez Bankası’nın (TCMB) adımları ve Londra görüşmeleri sonrası TL’nin gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışması dün sona ererken, Fitch’in not indirimi yapabileceğine dair söylentiyle TL’nin dolar karşısındaki günlük değer kaybı yüzde 2’yi aştı.







Bankacılar Türkiye’nin kısa vadede yeni bir not indirimiyle karşı karşıya kalabileceği endişesinin dünkü satış baskısında etkili olduğunu belirtirken, piyasada Fitch’in bir not indirimi yapabileceğine dair söylentilerin dolaştığı belirtiliyor.