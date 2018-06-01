Samanyolu Haber /Gündem / Dolar yine yükselişe geçti.... 4.60'ı geçti /01 Haziran 2018 13:22

Dolar yine yükselişe geçti.... 4.60'ı geçti

Dolar/TL yeni ayın ilk gününde sabah saatlerinde 4.53 liradan işlem görürken, Türkiye Saati ile (TSİ) 12:10'da 4.61'den işlem gördü. Euro da güne 5.29'la başlarken öğleden sonra 5.39'a yükseldi.

SHABER3.COM



Başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya’nın Londra’da yatırımcılarla yapılan görüşmede güven verici açıklamalarda bulunmasının ardından 4.45’in altını gören dolar/TL, dün yeniden kritik seviyenin üzerine çıkara 4.54’e kadar yükseldi. 

Kur haziran ayının ilk, haftanın son gününde 4.5340 seviyesinden başladı, gün içinde 4.60'ı buldu. Dünü 5.26'dan kapatan Euro ise İspanya ve İtalya'daki gelişmeler öncesinde yükselişe geçerek 5.3976 liradan seyrediyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dolar yine yükselişe geçti.... 4.60'ı geçti Sonraki Haber >>

Hukuksuzluğa bulaşanlar Türkiye dışına çıkamayacak....

Hukuksuzluğa bulaşanlar Türkiye dışına çıkamayacak....

'Aya 4 şeritli yol yapıyoruz desek inanacak seçmenimiz var'

'Aya 4 şeritli yol yapıyoruz desek inanacak seçmenimiz var'

Çavuşoğlu sunucunun 'isim verin' demesine kızdı

Çavuşoğlu sunucunun 'isim verin' demesine kızdı

KHK'lılar haklarını mutlaka alacak....

KHK'lılar haklarını mutlaka alacak....

AKP'den aday olan Şeyh Said'in torununa tepki: Hiç gururun yok mu senin?

AKP'den aday olan Şeyh Said'in torununa tepki: Hiç gururun yok mu senin?

Zırhlı aracın yaşlı kadını ezdiği görüntüler ortaya çıktı

Zırhlı aracın yaşlı kadını ezdiği görüntüler ortaya çıktı

Özgür düşünlerin boynuna geçirilen “İlmik” gösterime girdi...

Özgür düşünlerin boynuna geçirilen “İlmik” gösterime girdi...

Bomba şakası faciayla sonuçlanıyordu....

Bomba şakası faciayla sonuçlanıyordu....

Sahneden fırlatılan vatandaş sosyal medya gündemine oturdu

Sahneden fırlatılan vatandaş sosyal medya gündemine oturdu

Örümcek gibi tırmanıp çocuğu kurtaran Malili göçmen dünyanın dilinde

Örümcek gibi tırmanıp çocuğu kurtaran Malili göçmen dünyanın dilinde
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:04:53