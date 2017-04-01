Samanyolu Haber /Gündem / Fethullah Gülen'in avukatlarından Kanada açıklaması /01 Nisan 2017 11:20

Fethullah Gülen'in avukatlarından Kanada açıklaması

Fethullah Gülen Avukatları, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın iftiraları ve Sabah gazetesindeki yalan haberlere ilişkin açıklama yaptı

Fethullah Gülen Hocaefendi Alman devlet televizyonu ZDF'ye röportaj verdi

Fethullah Gülen Avukatları, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın iftiraları ve Sabah gazetesindeki yalan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Bozdağ’ın ‘Gülen Kanada’ya kaçacak’ şeklinde sözlerinin iftiradan ibaret olduğu belirtildi. Açıklamanın tam metni şöyle:

Sayın Gülen ve Hizmet Hareketi hakkında, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Sabah Gazetesi’nde yer alan ve bazı medya organları tarafından da kullanılan açıklamaları gerçek dışı ve iftiradan ibarettir.

Sayın Gülen’in ve Hizmet Hareketinin terör örgütü olmadığı ve darbenin arkasında olmadığına dair  raporların yayınlanmasından sonra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yaptığı açıklamalar, ne yazık ki yaşanılan paranoyanın bir tezahüründen başka bir anlam taşımamaktadır.

İktidar partisi mensuplarının yaklaşık üç yıldır Sayın Gülen ve Hizmet Hareketi’ni dünyanın birçok ülkesine terörist olarak kabul ettirme çabalarının beyhude uğraşlar olduğu, geçtiğimiz hafta birçok yabancı istihbarat teşkilatı ve yetkilileri tarafından yapılan açıklamalar ve yayınlanan parlamento raporları ile bir kez daha ortaya çıkmıştır.

İktidar mensupları tarafından Sayın Gülen’i kaçırma planlarının yapıldığına ilişkin haberlerin ve açıklamaların yabancı medyada sıklıkla yer aldığı şu günlerde, Adalet Bakanı Bozdağ’ın, Sayın Gülen’in Kanada’ya kaçacağı, Kanada’da büyük bir çiftlik arazisi alındığı iddiası da gerçek dışı ve iftiradır.
Sayın Gülen, 1999 yılından beri kaldığı yerde ve aynı odasında yaşamaya devam etmektedir. Hiçbir yere gitme gibi bir gayreti ve girişimi olmamıştır.

2014 yılından itibaren söylenen bu iddianın  doğru olmadığı, bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2 hafta önce yapılan açıklamada yalanlanmış olmasına rağmen  Adalet Bakanı tarafından doğruymuş gibi dile getirilmesi  ne yazık ki ancak paranoya ile izah edilebilir.

Hizmet Hareketi terör örgütü değildir ve olamaz. Hukuk hiçe sayılarak hazırlanan, emniyet, savcılık ve mahkeme kararlarının var olması bu gerçeği değiştirmeyecektir. Toplumsal bir paranoya halini alan bu durumun bir an önce son bulmasını temenni ediyoruz.
Saygılarımızla.
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