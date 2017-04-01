Samanyolu Haber /Gündem / Yeni sistem ne ‘Demokratik’ ne de ‘Milli' /01 Nisan 2017 10:20

Yeni sistem ne ‘Demokratik’ ne de ‘Milli'

16 Nisan'da oylanacak Başkanlık sistemi demokratik mi? Son dönemde AKP'lilerin anlatmaya çalıştığı gibi milli mi?

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Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanı Etyen Mahçupyan Karar Gazetesi'ndeki yazısında MHP-AKPi işbirliği ile getirilen yeni anayasa değişikliğine sert eleştirilerde bulundu. 

Mahçupyan'a göre yeni sistem asla demokratik olmadığı gibi 'Milli' bir yanı yok...

MHP/AK Parti işbirliği ideoloji ve güvenlik üzerinden giderek vatandaşın kamusal alanın dışında kalmasını olağanlaştıran bir anayasa değişikliği sunuyor. Vatandaşın kamusal alanla bağı beş yılda bir sandığa gitmekten ibaret kalmaya devam edecek ama şimdi ‘milli’ bir çözüm olarak yaşanacak.

İnsanların sonuçları kendilerini doğrudan ilgilendiren konularda bile seyirci kalmayı kabullenmekten, seçilmiş iktidarın basiretine güvenmekten başka çareleri olmayacak.

Ancak söz konusu kişinin alabileceği oy, ikinci turda bile hemen her zaman yüzde elliyi birkaç puan aşacaktır. Yani toplumun geri kalanında giderek koyulaşan bir yabancılaşma, içe kapanma, direnme ve nefret duygusu üreyecektir. Toplumsal ayrışmayı derinleştirip kırılganlaştırma potansiyeli olan böyle bir sistemden ‘demokrasi’ ya da ‘millilik’ çıkması ise pek beklenemez…
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