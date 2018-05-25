Ferit Şahenk lüks yatları da satışa çıkardı

Doğuş Grubu, bir süre önce borç yapılandırması için bankalarla masaya oturmuş, grup bünyesindeki pek çok şirket ise satışa çıkarılmıştı.
Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı ise dünkü yazısında Nahita ve Gladiator adlarında iki lüks yatın satılık olduğunu duyurdu. Altaylı o yatların bir Türk işadamına ait olduğunu yazdı.
Altaylı yazısında, “Zaman zaman internette satılık yat ilanlarına bakıyorum. Alacağımdan değil elbet. Merakımdan. Son haftalarda iki ilan dikkatimi çekti. Biri Wally’nin şahane bir yelkenlisi. 80 feet’lik yani 24 metrelik Nahita. 3.5 milyon Euro ile pazara çıkan teknenin fiyatı kısa sürede 600 bin Euro’ya yakın indirime gitti ve şimdi 2 milyon 900 bin Euro’ya satılık. Bir diğer güzel tekne ise 45 metrelik süper bir Feadship. Gladiator isimli tekne, bir Feadship için oldukça makul sayılabilecek bir fiyata, 19 milyon 800 bin Euro’ya satılık” dedi.
O yatların ise Ferit Şahenk'e ait olduğu ortaya çıktı.
Altaylı bugünkü yazısında detaya girerek teknelerin sahibi işadamının kim olduğunu açıkladı.
Altaylı'nın bugünkü yazısındaki ifadelerden bir kısmı şöyle: "Meraklı okurlar, 'Bu yatlar kimin, niye açıklamıyorsunuz?' diye sordular çokça. Madem merak ediyorsunuz, söyleyeceğim. Aslında yanıt biraz da yatlardan birinin adında gizli. Wally yelkenlinin adının “Nahita” olduğunu yazmıştım dün. Peki Nahita nedir biliyor musunuz? Nahita, bir “yerli patates” cinsi. Türkiye’ye özgü bir patates. Daha doğrusu Niğde’nin çok meşhur patatesi “nahita” türü.
Yani tahmin edeceğiniz üzere Nahita’nın ve haliyle Gladiator adlı yatın sahibi Niğdeli ve Niğdeliliği ile gurur duyan bir işadamı. Yani Sevgili Ferit Şahenk .
Daha önce Nahita ile çeşitli yarışlara katılan Maxi Yacht Rolex Cup’ta bayrağımızı bu tekneyle dalgalandıran Ferit Şahenk şimdi bu tekneyi ve büyük motor yatını satışa çıkarmış vaziyette. Böylelikle merakınız giderilmiş oldu herhalde sevgili okurlar.