Ferit Şahenk lüks yatları da satışa çıkardı

Doğuş Grubu, bir süre önce borç yapılandırması için bankalarla masaya oturmuş, grup bünyesindeki pek çok şirket ise satışa çıkarılmıştı.







Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı ise dünkü yazısında Nahita ve Gladiator adlarında iki lüks yatın satılık olduğunu duyurdu. Altaylı o yatların bir Türk işadamına ait olduğunu yazdı.







Altaylı yazısında, “Zaman zaman internette satılık yat ilanlarına bakıyorum. Alacağımdan değil elbet. Merakımdan. Son haftalarda iki ilan dikkatimi çekti. Biri Wally’nin şahane bir yelkenlisi. 80 feet’lik yani 24 metrelik Nahita. 3.5 milyon Euro ile pazara çıkan teknenin fiyatı kısa sürede 600 bin Euro’ya yakın indirime gitti ve şimdi 2 milyon 900 bin Euro’ya satılık. Bir diğer güzel tekne ise 45 metrelik süper bir Feadship. Gladiator isimli tekne, bir Feadship için oldukça makul sayılabilecek bir fiyata, 19 milyon 800 bin Euro’ya satılık” dedi.





O yatların ise Ferit Şahenk'e ait olduğu ortaya çıktı.



