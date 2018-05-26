Samanyolu Haber /Gündem / SONAR'a göre ikinci turda sürpriz olabilir /26 Mayıs 2018 02:20

SONAR'a göre ikinci turda sürpriz olabilir

SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri için son anket sonuçlarını açıkladı.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için son anket sonuçlarını açıklayan SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, cumhurbaşkanı adaylarının en son oy oranlarını açıklarken adayların performanslarını da değerlendirdi.

Habertürk TV canlı yayınında, Erdoğan, İnce, Akşener ve Demirtaş'ın oy oranlarını değerlendiren Bayrakçı, Muharrem İnce'nin oy oranının, CHP'nin önceki seçimlerde aldığı yüzde 25-26'ları geçtiğini söylerken Meral Akşener'in yüzde 20'leri zorladığını belirtti:

"Muharrem İnce, CHP'nin önceki seçimlerde aldığı yüzde 25-26'ları geçiyor. İnce ilk turda 30'a yaklaşırsa finalin adı zaten Recep Tayyip Erdoğan-Muharrem İnce olur.  Muharrem İnce mi finale kalacak, yoksa Meral Akşener mi kalacak? Şimdilik Muharrem İnce gözüküyor. Ancak Meral Akşener de zorluyor."

'HDP MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNDE MUTLAKA BARAJI GEÇECEK'

HDP'nin milletvekili dağılımında "Mutlaka barajı geçecek gibi duruyor" değerlendirmesi yapan Bayrakçı, HDP'li seçmenin Erdoğan'ın karşısında kim kalmışsa ona oy vereceğini belirtti:

"HDP seçmeni Türkiye'ye rengini göstermeden, Selahattin Demirtaş finale kazanamadığı zaman, finale kim kalırsa kalsın, Tayyip Erdoğan karşısında kim kalmışsa ona oy verecekler. HDP seçmeni 1-2 yıldır olaya, kendilerine yapılmış çok büyük bir düşmanlık olarak kabul ediyor. Oradan 11-12 puan... Milletvekili dağılımında mutlaka barajı geçecek gibi duruyorlar."

'ERDOĞAN ÖNDE GÖRÜNÜYOR AMA...' 

Cumhurbaşkanı'nın birinci turda seçilemeyeceğini belirten Bayrakçı, buna rağmen en en yüksek oyu Erdoğan'ın alacağını da iddia etti:

"Cumhurbaşkanı birinci turda seçilemez diyorum, ama en yüksek oyu alır diyorum. 43-47 arasında oy alır diyorum. İkinciliğe Muharrem İnce daha yakındır ama Meral Akşener beklenenden daha fazla performans göstermeye başladı. İkinci turda ise Erdoğan önde gözüküyor ama değişik bir sonuç çıkabilir kıl payı."

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