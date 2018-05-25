Yemen açıklarında Türk gemisine füze saldırısı

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yemen'in 70 mil kadar açıklarından geçmekte olan 50 bin tonluk Türk kargo gemisine füzeyle saldırı gerçekleştirildi. Açıklamaya göre, kargo gemisi Yemen'in Hudaydah bölgesine yakın Saleef limanına buğday taşıyordu.







Açıklamada "Bu saldırı bir kez daha, Yemen'de giderek artan tehdit, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2216 sayılı kararının tam olarak uygulanması gerektiğini gösterdi" denildi.





Husiler'in sorumlu tutulduğu açıklamada, Husi saldırılarının bölgeden geçen milyonlarca varil petrolün taşınması ve bölge ekonomisi için önemli olan balıkçılık için büyük tehlike yarattığına dikkat çekildi.





ABD açıklamasında, "İran Devrim Muhafızları'nın saldırgan politikalarının, kendi halkının varlıklarını çevre ülkelerde kullanarak, onların yoksullaşmalarına neden olmasından müteessiriz" ifadelerine yer verildi.