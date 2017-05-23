Fenerbahçe'ye büyük şok... Milli Futbolcu gözaltına alındı

Bu sabah İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın, gümrük kaçağı lüks otomobil sahiplerine yönelik kapsamlı bir operasyon yaptığı öğrenildi. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 20 adrese yapılan operasyonda 100 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada adı geçen Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan da gözaltında bulunuyor.





Ünlü futbolcunun söz konusu çeteden yasadışı şekilde lüks araç temin ettiği iddia ediliyor. Ozan Tufan'ın ifadesi için Maslak'taki İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirildiği belirtiliyor.

Sabah saatlerinde yürütülen operasyon kapsamında lüks araçlara el konulduğu öğrenildi. Ozan Tufan'ın aracını bir arkadaşından aldığı iddia ediliyor.













YENİ ALDIĞI MASERATİ Mİ BAŞINI YAKTI?





Ozan Tufan Mart 2017'de yeni aldığı belirtilen Maserati ile gündeme gelmişti. Söz konusu haberlerde "Ozan Tufan'ın yeni aldığı 750 bin lira değerindeki Maserati otomobiline nişanlısı ve kendi isimlerinin baş harflerinden oluşan 'SOT' plaka yazdırdığı" belirtiliyordu.