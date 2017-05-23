Samanyolu Haber /Gündem / Cem Küçük canlı yayında yargıya talimat verdi, hakim tutuklandı! /23 Mayıs 2017 09:38

Cem Küçük canlı yayında yargıya talimat verdi, hakim tutuklandı!

Yargı canlı yayında Cem Küçük'ten emir aldı. Cem Küçük ve Fuat Oğur canlı yayında talimat verdi. Ankara Başsavcısı emri aldığına ilişkin sms attı. Ardından da Adil Öksüz'ün serbest kalmasına itirazı reddeden hakim tutuklandı!

Cem Küçük canlı yayında yargıya talimat verdi, hakim tutuklandı!

Yargı Cem Küçük'ün canlı yayındaki talimatıyla tutukladı!

Cem Küçük ve Fuat Uğur'un TGRT'de yaptıkları programda yargı sisteminin AKP'nin emrine girdiği canlı yayında ifşa oldu.

Cem Küçük ve Fuat Uğur, Adil Öksüz'ü serbest bıraktığını söyledikleri Hakim Çetin Sönmez'in elektronik kelepçeyle ev hapsi cezasıyla tutuksuz yargılanmasına tepki göstererek, bu hakimin derhal tutuklanması gerektiğini söylediler. 

Cem Küçük'ün yargıya emir gibi bu sözleri hemen karşılık buldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, Küçük'e mesaj atarak adeta "emir tekrarı" yaptı.

Canlı yayın sürerken Cem Küçük cep telefonuna gelen mesajı okudu ve şöyle dedi:

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman mesaj göndermiş. Diyor ki: "Adil Öksüz'ü ev hapsiyle serbest bırakan hakimin kararına itiraz ettik, tekrar tutuklanması bugün muhtemelen tekrar görüşülecek"

Bu mesajı Fuat Uğur sevinçle karşıladı. 

O canlı yayının ardından hakim Çetin Sönmez yeniden tutuklandı.

ADİL ÖKSÜZ'Ü SERBEST BIRAKAN HAKİM DEĞİL

Cem Küçük, Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakim diye "Çetin Sönmez"i gösterdiler ancak bu yanlış bilgi. Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakim Köksal Çelik. Üstelik Köksal Çelik'le ilgili soruşturma HSYK'da sürekli uzatılıyor. Çetin Sönmez, Adil Öksüz serbest bırakıldıktan sonra savcının yaptığı itirazı "tutuklamaya yönelik yeni delil sunulmadığı" gerekçesiyle reddeden hakim. 
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Cem Küçük canlı yayında yargıya talimat verdi, hakim tutuklandı!

Cem Küçük canlı yayında yargıya talimat verdi, hakim tutuklandı!

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