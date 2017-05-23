Kitlesel linç girişiminde bugün 200 gözaltı kararı var

Hizmet Hareketine yönelik linç kampanyasınının bu seferki adı sözde ’mahrem imamlar’ oldu.





İstanbul polisi şimdiye kadar 884 kişiyi gözaltına almıştı. Şimdi de sabah erken saatlerde yeni bir operasyon başlatıldı. Aralarında öğretmen, savcı, öğretim görevlisi, emniyet mensubu, avukat, asker ve profesörlerinde olduğu 144 kişi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca gözaltına alma, arama, el koyma ve inceleme kararı verildi.





42 ilde 175 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarla şimdiye kadar 20 kişi gözaltına alındı.





ANKARA'DA DA OPERASYON







Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin yapılan soruşturmalar kapsamında ise Bilgi Teknoloji Kurumu’ndan (BTK-TİB) 33 kişi, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) 36 kişi ve KHK’larla kapatılan özel okullarda görevli yönetici konumundaki 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemlerinin bu sabah başladığı bildirildi.