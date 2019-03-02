Fenerbahçe’nin dönüşü muhteşem oldu





Sarı Kanarya, ligde 3 maç sonra galibiyetle puanını 28'e yükseltti ve 14. sıraya yükseldi. Rizespor ise 13. sırada kaldı.





ÇAYKUR RİZE ÖNE GEÇTİ





4. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Hücum yönünün sağından paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Moroziuk'un altıpas içine ortasında Melnjak'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.





18. dakikada Tolgay'dan aldığı pasla rakip yarı sahanın ortalarından kaleye yönelen Zajc'ın ceza sahası dışından sol ayağıyla vuruşunda top üstten auta çıktı.













SERDAR AZİZ BERABERLİK GOLÜNÜ ATTI







22. dakikada Valbuena'nın hücum yönünün solundan kullandığı köşe vuruşuna kale sahası içinde ayak sokan Serdar Aziz'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.





31. dakikada Boldrin'in kullandığı köşe vuruşunda altıpasta Volkan'ın yumrukladığı top ceza sahası içinde Nakoulma'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun yerden seken topa kafa vuruşunda Volkan Demirel meşin yuvarlağı kontrol etti.





40. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası için sağ çaprazda topla buluşan Zajc'ın yerden ortasında savunmaya çarpan top arka direkte Hasan Ali Kaldırım'ın önünde kaldı.













FENERBAHÇE, SOLDADO İLE ÖNE GEÇTİ





Hasan'ın şutunda yine savunmadan seken meşin yuvarlak bu sefer kale sahası solunda Moses'ın önünde kaldı.





Moses'ın sol ayağıyla vuruşunda kalecinin müdahale ettiği topu Soldado ağlarla buluşturdu: 2-1.





42. dakikada Çaykur Rizespor 10 kişi kaldı. Maçın 20. dakikasında sarı kart gören Moroziuk, 42. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.





45. dakikada Mehmet Topal'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda top direğin üstünden dışarı çıktı.





Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe, soyunma odasına 2-1 üstün gitti.













RİZE TEMPOYU DÜŞÜRMEDİ





46. dakikada sağ kanattan Moses’in ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Hasan Ali’nin sert şutunu kaleci Gökhan çeldi.





55. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Vedat Muriç'in pasında arka direkte boşta kalan Melnjak, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-2





62. dakikada kazanılan frikikte topun başına gelen Valbuena’nın sert şutu sağ direğin dibinden dışarı çıktı.





66. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Muriç'in Skrtel’den sıyrılarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.













MOSES PERDEYİ KAPATTI







80. dakikada Mehmet Ekici’nin ortasına yükselmek isteyen Serdar Aziz, Saadane’nin dirsek müdahalesiyle yerde kalınca hakem Umut Meler, beyaz noktayı gösterdi.





84. dakikada topun başına gelen Moses, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-2





90+5. dakikada Rize savunmasını kontratakla yakalayan Fenerbahçe’de, Mehmet Ekici’nin ceza alanından sert şutunu kaleci Gökhan zorlukla çeldi.













Ersun Yanal oyuncularının kaçırdığı goller sonrasında adeta çılgına döndü ve yedek kulübesini tekmeledi.





MAÇ SONRASI TEKNİK DİREKTÖRLER NE DEDİ?





Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: Beşiktaş maçında iyi bir çıkış, takdir edilecek bir sonuç. Bunu üst üste oynamak ve özgüveni yükseltmek, takım olma sorununu aşmak istiyoruz. Kazanmak önemliydi. Fenerbahçe'nin birkaç haftaya daha farklı oynayacak gücü var. Tartışılacak bir çok şey var. Futbolun dışına çıkmak ve hakemleri tartışmak istemiyoruz. Bizim ve rakiplerimiz için hakemler hatalar yapacak. Umarım en kısa zamanda kendi takımlarını (MHK) toplarlar.





Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk: Keşke bir kişi eksik oynasaydık, o zaman maç daha zevkli olurdu. İlk golde korner yoktu. Soldado'ya top çarptı ve olmayan kornerden gol yedik. Kaybetmeyi hak eden bir takım değildik. Fenerbahçe'yi kutluyorum, kazanılmış her maç haktır. Ancak kafamızda soru işaretleri var. Zaten hakemin bu tür büyük statlarda etkilenen bir hakem olduğunu biliyorduk. İki hafta evvelde bizim maçımızı yönetti, bu maça verilmesine şaşırmıştık.













STADYUM: Ülker Stadı





HAKEMLER: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, İbrahim Çağlar Uyarcan







FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Isla, Serdar Aziz, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Moses, Tolgay Arslan, Zajc, Valbuena, Soldado







TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal





ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Awaziem, Melnjak, Azubuike, Abdullah, Aminu, Boldrin, Aatif, Muriqi





TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk



KIRMIZI KART: Dk. 42 Moroziuk (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Dk. 58 Ayew, Dk. 67 Serdar Aziz (Fenerbahçe), Dk. 80 Abdullah Durak ve Saadane (Çaykur Rizespor)







