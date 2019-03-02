“Rizeliye çaydan bahsetmek ayıptır” dedi, çay dağıttı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için gittiği şehirlerde 200 gram çay dağıtmaya devam ediyor.







Bugünkü durağı baba toprağı ve çayın başkenti Rize olan Erdoğan burada da çay dağıttı.





Erdoğan şehir meydanında yaptığı konuşmada, “Rizeliye çaydan bahsetmek ayıptır ama. Şimdi ben size kenevir bez torbasında birer çay hediye edeceğim. Bizim çayı bu akşam bir için, bize de dua edin.” dedi.





“ERBAKAN KALKSA BUNLARA NE DER?”





Erdoğan, miting sırasında kendisinin de siyasete atıldığı milli görüş çizgisinin tempartisi Saadet’e yüklendi. “Ey Saadet Partisi sen kimlerle kol kolasın, rahmetli (Necmettin) Erbakan kalksa bunlara ne der?” diye sordu.





Türkiye’de son bir yılda 1,2 milyon kişi işsiz kaldığı ve gençler arasında işsizlik oranı yüzde 24’ü bulurken Erdoğan 2019 yılı sonuna kadar 2,5 milyon kişiyi istihdam edeceklerini iddia etti.





Erdoğan, “Çalışanların ücretlerini, primlerini üç ay süreyle biz üstleneceğiz. Yıl sonuna kadar 2,5 milyon işsize iş temin etmiş olacağız. Türkiye Odalar ve Bankalar Birliği de buna destek verecek.” dedi.



