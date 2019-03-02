Miras yüzünden mahkemelik oldular



İşadamı Enver Paralı ’nın milyarlarca liralık servetini sahte evrakla üzerine geçirmeye çalışan aile fertleri birbirini mahkemeye verdi.





Aynı davada 30 yaşındaki torun Ömerhan Kuru ile Kuru’nun “nitelikli dolandırıcılık ” ile suçlanan dayısı Ahmet Galip Paralı, annesi Hanife Gonca Kuru, anneannesi Nesrin Paralı ve iki teyzesi yargılanıyor.





ENVER PARALI 2013’TE BEYİN KANAMASI GEÇİRİNCE..





Halihazırda 78 yaşında olan İşadamı Enver Paralı, 1 Ağustos 2013 tarihinde beyin kanaması geçirdi ve 1 ay 11 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildi. Daha sonra tekrar hastaneye yatırılarak tedavi altına alındı.





Hastanede olduğu dönemde oğlu Ahmet Galip Paralı, babasından 28 Ağustos 2013 tarihli bir vekâletname aldı. Oğul Paralı, babası Paralı’nın milyarlarca lira değerindeki mal varlığını vekâletname ile kendi şirketleri ve üçüncü şahıslar üzerine aktardı.









Türkiye'nin en büyük sanayi tesislerinden biri olan Nuh Çimento 'nun yüzde 16'sı Enver Paralı'ya ait.





NUH ÇİMENTO’NUN YÜZDE 16 HİSSESİ PARALI'DA





Yapılan tespitlere göre devredilen menkul ve gayrimenkuller arasında Kocaeli’nin Körfez ilçesinde çimento imal eden ve senelik satış hasılatı 1,2 milyar TL'yi bulan Nuh Çimento’nun yüzde 16 büyüklüğündeki hissesi, İstanbul’un ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki 200’e yakın gayrimenkul (dükkan, daire, han), Denizli’de 4 fabrika ve banka hesaplarında milyonlarca lira tutarındaki nakit de yer aldı.





ÖMERHAN KURU 2015’TE FARKINA VARDI





Enver Paralı’nın torunu Ömerhan Kuru, 2015 yılında dedesinin şirketleri ve hesaplarındaki devirlerin farkına vardı.





Hürriyet’in haberine göre dedesinin vekâlet verdiği belirtilen dönemde hastanede yattığını, oradan çıkacak durumda da olmadığını belirten Kuru, savcılığa suç duyurusunda bulundu.





Savcılığın başlattığı ilk soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Kuru’nun avukatlarının yeni delillerle itirazı üzerine bu karar kaldırıldı ve yeniden soruşturma başlatıldı.





Soruşturmada 100 milyonlarca lira değerindeki malların el değiştirmesine dayanak teşkil eden vekâletname ve imza sirküleri bilirkişiye gönderildi. İnceleme neticesinde vekâletnamedeki imzanın Enver Paralı’ya ait olmadığına dair rapor verildi.





SAVCILIK "NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK" SORUŞTURMASI BAŞLATTI





İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Enver Paralı’nın şirketlerinin usulsüz bir şekilde devredilmesi ve banka işlemlerine ilişkin soruşturma başlattı.





Halihazırda sahte vekâletle devri yapılan milyarlarca liralık mal varlığına dair “zincirleme nitelikli dolandırıcılık” ve “usulsüz şekilde şirket devri” soruşturmaları devam ediyor.





Paralı’ya ayrıca bir araştırma ve eğitim hastanesinden 2016 yılı aralık ayında verilen raporda, ayırt etme gücünden mahrum olduğu, fiil ehliyetine sahip olmadığı, vesayet altına alınması gerektiği belirtildi.





İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesi de halen evde bakımı devam eden Enver Paralı’ya vasi olarak bir avukat atadı. Atanan vasi, satış ve devirlerin iptali için de İstanbul ve Denizli’de dava açtı.





TORUN AİLE FERTLERİNİ ŞİKÂYET ETTİ





Enver Paralı’nın torunu Ömerhan Kuru, dayısının bu usulsüz mal aktarımına müdahil oldukları suçlamasıyla annesi Hanife Gonca Kuru, anneannesi Nesrin Paralı, teyzeleri Ayşegül Hoşgör ve Gaye Canayakın hakkında şikâyetçi olunca 4 kişi daha soruşturmaya dahil edildi.





Ömerhan Kuru’nun dayısı Ahmet Galip Paralı, “şüpheli” sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık” konulu soruşturmada 24 Ağustos 2017 tarihinde ifade verdi.





Paralı, ifadesinin ardından “yurtdışı çıkış yasağı” konularak serbest bırakıldı. Anne, anneanne ve teyzeler ise İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nda şirketlerin usulsüz olarak devrine ilişkin yürütülen soruşturmada ifade verdi.





MAL VARLIĞI HAKKINDA TEDBİR KARARI





Savcılığın talebi üzerine İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği, Enver Paralı’nın “menkul, gayrimenkul, kara, deniz veya ulaşım araçlarına, banka ve diğer mali kurumlardaki her türlü hesabına, gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklarına, kıymetli evraka, ortaklığı bulunan şirketlerdeki hisselerine, kiralık kasa mevcutlarına ve diğer mal varlığı değerlerine bağış, kiralama, devir ve temliklerin engellenmesi amacıyla muhafaza altına alınmasına” karar verdi.





İstanbul Tapu Müdürlüğü’ne yazı yazılarak 28 Ağustos 2013’ten itibaren Enver Paralı’dan, Ahmet Galip Paralı üzerine devredilen mülklerin listesi gönderildi ve bu tapu kayıtlarına tedbir konulması istendi.





PARALI’NIN MAL VARLIĞI





İşadamı Paralı’nın mal varlığı arasında, Denizli’de 4 fabrika, Nuh Çimento’nun yüzde 16 hissesi, Eminönü’nde bir han, Bağdat Caddesi’nde 3 katlı bina, Göktürk’te lüks bir sitede 8 daire, 2 dükkân, Ataşehir’de bir gökdelen bloku başta olmak üzere çok sayıda mülkleri bulunuyor.



