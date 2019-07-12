Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe istedi, ezeli rakip Galatasaray kaptı /12 Temmuz 2019 21:20

Fenerbahçe istedi, ezeli rakip Galatasaray kaptı

Süper Lig'in son sezon şampiyonu Galatasaray daha güçlü yeni bir kadro için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Galatasaray, transfer için Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Benficalı orta saha oyuncusunu kaptı.

SHABER3.COM

Spor Toto Süper Lig'in iki ezeli rakibi Fenerbahçe ile Galatasaray bir transferde daha karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin ilgilendiği ve anlaşma sağladığı iddia edildiği Benfica'nın Sırp orta saha oyuncusu Ljubomir Fejsa'yı transfer etmek için harekete geçtiği iddia edildi.

A Spor'un haberine göre, Galatasaray kulüp ve oyuncu tarafı ile anlaşma sağladı.Benfica'nın transfer için üç milyon Euro talep ettiği dile getirildi.

Fatih Terim'in transfer için son sözü söyleyeceğini ve buna göre sarı-kırmızılı yönetimin harekete geçeceği bildirildi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fenerbahçe istedi, ezeli rakip Galatasaray kaptı Sonraki Haber >>

İşte ilk görüntü: S-400 füzeleri Ankara'da

İşte ilk görüntü: S-400 füzeleri Ankara'da

Bingöl’de protesto: Eski bakan Yılmaz ve AKP'li vekiller yuhalandı

Bingöl’de protesto: Eski bakan Yılmaz ve AKP'li vekiller yuhalandı

ODTÜ'de kavak katliamının görüntüleri...

ODTÜ'de kavak katliamının görüntüleri...

Merkel yine titreme nöbetine girdi

Merkel yine titreme nöbetine girdi

Ali Babacan'ın yeni parti kurma kararı için esnaf komşuları ne dedi?

Ali Babacan'ın yeni parti kurma kararı için esnaf komşuları ne dedi?

AKP ile MHP'ye "af" sözünü hatırlattı: Nereye gidiyorsunuz arkadaşlar?

AKP ile MHP'ye

Davutoğlu ekibinden dikkat çeken video

Davutoğlu ekibinden dikkat çeken video

Erdoğan, 2023 hedeflerini yarıya indirdi

Erdoğan, 2023 hedeflerini yarıya indirdi

Erdoğan konuşurken Albayrak yine uyudu

Erdoğan konuşurken Albayrak yine uyudu

Melih Gökçek'in evindeki kamera sistemi böyle söküldü

Melih Gökçek'in evindeki kamera sistemi böyle söküldü

PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:13:59