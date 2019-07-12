Fenerbahçe istedi, ezeli rakip Galatasaray kaptı

Spor Toto Süper Lig'in iki ezeli rakibi Fenerbahçe ile Galatasaray bir transferde daha karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin ilgilendiği ve anlaşma sağladığı iddia edildiği Benfica'nın Sırp orta saha oyuncusu Ljubomir Fejsa'yı transfer etmek için harekete geçtiği iddia edildi.







A Spor'un haberine göre, Galatasaray kulüp ve oyuncu tarafı ile anlaşma sağladı.Benfica'nın transfer için üç milyon Euro talep ettiği dile getirildi.





Fatih Terim'in transfer için son sözü söyleyeceğini ve buna göre sarı-kırmızılı yönetimin harekete geçeceği bildirildi.



