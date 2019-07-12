Samanyolu Haber /Dünya / DİTİB camilerine bomba saldırısı ihbarı /12 Temmuz 2019 21:28

DİTİB camilerine bomba saldırısı ihbarı

Son günlerde Almanya’da bulunan DİTİB'e bağlı camilere bombalı saldırı ihbarları arttı. Alman polisi alarma geçti, Müslümanlar Merkez Konseyi "militan-aşırılıkçı İslam düşmanlığının yeni bir boyuta ulaştığı" uyarısında bulundu.

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Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Köln kentindeki Merkez Camii'ne Salı günü yapılan bomba ihbarının ardından Perşembe günü üç camiye daha e-postayla bombalı saldırı tehdidinde bulunuldu.  

Federal Emniyet Teşkilatının devlete yönelik suçlar, terörizm ve casusluk vakalarıyla ilgilenen Devlet Güvenlik (Staatsschutz) biriminin üstlendiği soruşturmada, bomba ihbarları arasında bağlantı bulunup bulunmadığına odaklanılıyor.

Perşembe günü öğle saatlerinde Münih'te iki camiye eş zamanlı olarak bombalı saldırı tehdidi içeren e-postalar atılmış, içeridekilerin tahliye edilmesinin ardından polisin yaptığı aramalarda bir şey bulunamamıştı.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Iserlohn kentinde yine DİTİB'e bağlı bir camiye Perşembe günü öğle saatlerinde gönderilen e-postayla bombalı saldırı ihbarı yapılmış, ancak aramalarda tehlikeli bir maddeye rastlanmamıştı.

Pazartesi gecesi Karlsruhe'deki bir camide DİTİB flaması gönderden indirilerek ateşe verilmiş, 3 Temmuz'da Schleswig'de yine DİTİB'e bağlı bir camide Kur'an nüshaları tuvalete atılmıştı.

DW Türkçe'de yer alan habere göre Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi, camilere yönelik bombalı saldırı tehditlerinin alarm verici olduğunu belirterek, şimdiye kadar kamuoyuna yansıyan vakaların sadece buz dağının görünen kısmı olduğu uyarısında bulundu.

Konsey açıklamasında tehditler nedeniyle güvenlik birimleriyle bağlantıya geçen başka camilerin de bulunduğu, ancak "soruşturma  süreci" ile bağlantılı olarak kamuoyuyla paylaşılmadığı kaydedildi.
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