Samanyolu Haber /Gündem / Maksat iki tarafın da gönlü olsun /12 Temmuz 2019 21:10

Maksat iki tarafın da gönlü olsun

Milli Savunma Bakanı Akar, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin gelişine ilişkin soruları cevapladı.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sisteminin teslimatıyla ilgili, "Bugün sabah saatlerinden itibaren 3 uçak Mürted bölgesine inmek suretiyle söz konusu sistemlerin parçalarını taşımaya başladılar. Önümüzdeki günlerde bu süreç devam edecek." dedi. 

Akar, Patriot konusunda da görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Türkiye'ye yönelik tehdit ve tehlikelere dikkati çeken Bakan Akar, şunları söyledi:

"Bugün sabah saatlerinden itibaren toplam üç uçak Mürted bölgesine inmek suretiyle söz konusu sistemlerin parçalarını taşımaya başladılar. Bu bir süreç. Önümüzdeki günlerde bu süreç devam edecek. Bu sürece bağlı olarak çalışmalarımızın tamamlanacağını, planlandığı şekilde gerçekleşeceğini görüyoruz. Planlı faaliyetlerimizde herhangi bir sorun görmüyoruz. Planlı faaliyetlerimize paralel olarak aynı zamanda personelimizin de hem kurulum hem işletim anlamında eğitimleri de Türkiye'de, Rusya'da sürmektedir. Bu önümüzdeki günlerde de devam edecektir."

AKAR: PATRİOT KONUSUNDA DA GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR

Bugün başka bir uçağın gelip gelmeyeceği sorulan Akar, "Hayır. Bugün üç uçak planlıydı. Planlı uçakların tamamı geldi ve bugünkü faaliyetler tamamlandı. Önümüzdeki günlerde bu süreç devam edecek.” cevabını verdi.

Akar, "Belirlediğimiz kriterler çerçevesinde tedarik faaliyetlerimizi başlattığımızı söylemiştim. Şu anda yine Patriot konusunda da görüşmelerimiz devam etmektedir. Bu kriterlere uyum sağlandığı sürece tabii ki ihtiyacımız olan uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi olarak Patriotların tedarikini de değerlendiriyoruz. Bu konuda ilgili kurumlarımız, arkadaşlarımız çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedirler." diye konuştu.
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