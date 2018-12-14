Fenerbahçe deplasmanda 1-0 yenildi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu karşılaşmasında Spartak Trnava'ya konuk oldu.







17. dakikada Slimani'nin pasıyla ceza yayı içinde topla buluşan Mahsun'un kaleyi cepheden gören noktadan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Chudy'de kaldı.







40. dakikada Spartak Trnava'nın Fenerbahçe yarı sahasının ortalarından kullandığı serbest vuruşta, savunmanın uzaklaştıramadığı topa ceza yayı içinde Kubilay'ın gelişine şutunda, kaleci Harun meşin yuvarlağı kornere çeldi.





41. dakikada Spartak Trnava öne geçti. Ev sahibi ekibin soldan Grendel'le kullandığı kornerde, penaltı noktası üzerinde uygun durumda bulunan Kubilay Yılmaz'ın gelişine şutunda, yerden de seken top arka direkte ağlarla buluştu: 1-0.





Başka pozisyon olmayınca Spartak Trnava devreyi 1-0 üstün tamamladı.





Mücadelenin ikinci 45 dakikasında her iki takımın da çabası başka gol getirmedi ve Spartak Trnava sahadan 1-0 galip ayrıldı.