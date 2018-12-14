Samanyolu Haber /Dünya / Strassbourg'daki saldırıyı IŞİD üstlendi, saldırgan operasyonda öldürüldü /14 Aralık 2018 02:23

Strassbourg'daki saldırıyı IŞİD üstlendi, saldırgan operasyonda öldürüldü

Fransız polisi, Strazburg'da Noel pazarını hedef alan saldırının faili olduğu değerlendirilen 29 yaşındaki Cherif Chekkat'i ölü ele geçirdi.

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Fransız basınında yer alan haberlere göre, Strazburg'daki saldırının faili olduğu değerlendirilen 29 yaşındaki Chekkat kentteki Lazaret Caddesi'nde polisin düzenlediği operasyonda öldürüldü.

?Strazburg'un en önemli meydanlarından Place Kleber'de kurulan Noel pazarına yakın bir bölgede salı akşamı silahlı saldırı düzenlenmiş ve saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştı. Saldırganın saldırıdan sonra kaçtığı ifade edilmişti.

Paris Savcısı Remy Heitz, saldırganın polis takibindeki 29 yaşındaki Cherif Chekkat olduğunu belirterek, şüphelinin daha önce hırsızlık ve tecavüz suçlarından Fransa, Almanya ve İsviçre'de mahkeme tarafından 27 kez cezalandırıldığını bildirmişti.

Bu arada Fransız basınında yer alan haberlere göre, Strazburg'da salı akşamı düzenlenen silahlı saldırıyı IŞİD üstlendi.
Bu arada İçişleri Bakanı Christophe Castaner, düzenlediği basın toplantısında dün akşam saldırganın ölü ele geçirilmeden önce 3 polise ateş açtığını belirtti.
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