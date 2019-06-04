Fenerbahçe büyük bir avantaj yakaladı...

Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği eşleşmede Fenerbahçe Beko, ilk müsabakayı evinde 102-68’lik skorla kazanmıştı.





Maçın ilk bölümünde iki takım da hücumda sayı üretmekte sıkıntı yaşadı ve 5 dakikalık bölüm 6-6 eşitlikle geçildi. Kalinic ve Guduric ile sayılar bulan ev sahibi ekip, 1:15 kala 15-10'luk üstünlüğü yakaladı. Çeyrek de Sarı-Lacivertliler'in 17-13'lük üstünlüğüyle sona erdi.





İkinci çeyreğin başında Fenerbahçe, 7:10 kala 20-13'lük skorla farkı 7 sayıya kadar çıkardı. 3:32 kala ise Sammy Mejia ile basketi bulan TOFAŞ, skoru 21-17'ye getirdi. Kalan bölümde Sloukas ile etkili olan Sarı-Lacivertliler ise ilk yarıyı 34-23 önde kapattı.





Üçüncü çeyreğe de etkili başlayan Fenerbahçe, ilk 5 dakikalık bölüm geçilirken 48-32'lik üstünlüğü yakaladı. Sammy Mejia ve Yiğit Arslan ile üçlük isabetleri bulan TOFAŞ, 3:52 kala skoru 48-38'e getirdi. Periyodu ise Sarı-Lacivertliler, üçüncü çeyreği 56-44 üstün tamamladı.





Dördüncü çeyreğe rahat başlayan Sarı-Lacivertli ekip, skoru çift hanelerde tutmayu başardı. Çeyreğin sonuna doğru Fenerbahçe Beko'nun top kayıplarını iyi değerlendirip seri yakalayan TOFAŞ maça 37 saniye kala farkı 2 sayıya kadar indirmesine rağmen sahadan 68-64 mağlup ayrıldı.