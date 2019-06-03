Samanyolu Haber /Teknoloji / Apple, yeni Mac Pro’yu tanıttı: İşte fiyatı... /03 Haziran 2019 23:57

Apple, yeni Mac Pro’yu tanıttı: İşte fiyatı...

Apple bugün, Mac’in profesyonellere yönelik olarak yeniden tasarlanan yeni Mac Pro’yu ve Apple Pro Display XDR’ı tanıttı.

SHABER3.COM

Apple bugün, Mac’in profesyonellere yönelik olarak yeniden tasarlanan yeni Mac Pro’yu ve Apple Pro Display XDR’ı tanıttı.

Hürriyet’ye yer alan habere göre, dünyanın önde gelen teknoloji firmalarından Apple, her yıl düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı'nı (WWDC) bu yıl 3 - 7 Haziran 2019 tarihleri arasında San Jose'deki McEnery Convention Center’da düzenliyor. Apple CEO'su Tim Cook, etkinlikte bu zamana kadarki en güçlü Mac Pro'yu tanıttı. Sonbahar döneminde satışa çıkacak olan yeni Mac Pro'nun fiyatı 5999 dolar olarak açıklandı.

Mac Pro, 28 adede kadar iş istasyonu sınıfı Xeon çekirdeğe, 1.5 TB kapasitesiyle yüksek performans gösteren bellek sistemine, sekiz adet PCIe genişletme yuvasına ve dünyanın en güçlü grafik kartıyla birlikte sunulan bir grafik mimarisine sahip.

Apple, Apple Afterburner hızlandırıcı kartı da bugün duyurdu. Bu kart, üç adet 8K ProRes RAW videonun aynı anda oynatılmasına olanak tanıyor.

Pro Display XDR, olağanüstü P3 genişlik ve 10 bit renk, 1.600 nit değerinde büyüleyici bir parlaklık, inanılması güç 1.000.000:1 kontrast oranı ve süper geniş görüntüleme açısıyla devasa bir 32 inç Retina 6K ekrana sahip. Yeni Mac Pro ve Pro Display XDR, Apple’ın bu zamana kadarki en güçlü ürünleri olarak dikkat çekiyor.

Fiyatlar

Yeni Mac Pro 5,999 dolardan başlayan fiyatlarla ve satışa sunulacak ve sonbaharda sipariş edilebilecek.

Pro Display XDR 4,999 dolardan başlayan fiyatlarla Pro Stand 999 dolara, VESA Montaj Adaptörüyse 199 dolara satışa sunulacak.

Tüm ürünler sonbaharda sipariş edilebilecek.
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