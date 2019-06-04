İran Dışişleri Bakanı açıkladı: Yaptırımlar kalkmadan...

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün yaptığı açıklamada ABD’nin yaptırımlarını "ekonomik savaş" olarak tanımlayarak bu yaptırımların İran’ın nükleer programıyla hiçbir ilgisinin olmadığını dile getirdi. Zarif, yaptırımlar kalkmadan ABD ile diyaloğun başlamayacağını söyledi.





İranlı bir kadının ABD yaptırımları nedeniyle oğlunun ihtiyacı olan protez bacağı edinemediğini anlattığı bir videoyu Twitter'dan paylaşan Zarif, "İran'a karşı ekonomik terörizm masum sivilleri hedef alıyor" dedi. Zarif "Bu Donald Trump'ın 'ekonomik savaşı'dır. Ve savaş ve görüşmeler (önkoşullar olsun ya da olmasın) birlikte devam etmez" ifadesini kullandı.





ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün yaptığı bir açıklamada ABD'nin İran'ın nükleer programıyla ilgili önkoşulsuz masaya oturmaya hazır olduğunu belirtmiş ama bunun için "önce İran'ın normal bir ulus gibi davrandığını görmek gerektiği"ni ileri sürmüştü.