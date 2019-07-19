Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe 2'de 2 yaptı /19 Temmuz 2019 21:50

Fenerbahçe 2'de 2 yaptı

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile karşılaştı. Sarı lacivertli takım mücadeleyi Vedat Muriç'in golleriyle 2-0 kazandı.

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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Bursaspor ile kozlarını paylaştı. Sarı lacivertli takım Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi yeni transferi Vedat Muriç'in golleriyle 2-0 kazandı.

Mücadele yeni transferlerden Murat Sağlam, Emre Belözoğlu, Garry Rodrigues ve Max Kruse da forma giydi.

Fenerbahçe'nin sıradaki hazırlık maçı 22 Temmuz'da Bundesliga ekibi Wolfsburg'la...

GOLLER: 45+2' 51' Vedat Muriç

İlk 11'ler

FENERBAHÇE: Harun, Sadık, Okan, Cebrail, Jailson, Tolgay, Tolga, Alper, Mehmet Ekici, Zajc, Vedat

BURSASPOR: Ataberk; İsmail, Sedat, Rüştü, Jani; Ozan, Emirhan, Burak, Onur; Çağatay, Kubilay

Fenerbahçe'nin hazırlık maçı planlaması şu şekilde:

22 Temmuz Pazartesi: Fenerbahçe - Wolfsburg

25 Temmuz Perşembe: Fenerbahçe - Hertha Berlin

30 Temmuz Salı: Fenerbahçe - Bayern Münih

31 Temmuz Çarşamba: Fenerbahçe - Tottenham/Real Madrid

7 Ağustos Çarşamba: Fenerbahçe - Cagliari

11 Ağustos Pazar: Fenerbahçe - (Rakip ilerleyen tarihlerde açıklanacak)
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