Fenerbahçe 2'de 2 yaptı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Bursaspor ile kozlarını paylaştı. Sarı lacivertli takım Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi yeni transferi Vedat Muriç'in golleriyle 2-0 kazandı.
Mücadele yeni transferlerden Murat Sağlam, Emre Belözoğlu, Garry Rodrigues ve Max Kruse da forma giydi.
Fenerbahçe'nin sıradaki hazırlık maçı 22 Temmuz'da Bundesliga ekibi Wolfsburg'la...
GOLLER: 45+2' 51' Vedat Muriç
İlk 11'ler
FENERBAHÇE: Harun, Sadık, Okan, Cebrail, Jailson, Tolgay, Tolga, Alper, Mehmet Ekici, Zajc, Vedat
BURSASPOR: Ataberk; İsmail, Sedat, Rüştü, Jani; Ozan, Emirhan, Burak, Onur; Çağatay, Kubilay
Fenerbahçe'nin hazırlık maçı planlaması şu şekilde:
22 Temmuz Pazartesi: Fenerbahçe - Wolfsburg
25 Temmuz Perşembe: Fenerbahçe - Hertha Berlin
30 Temmuz Salı: Fenerbahçe - Bayern Münih
31 Temmuz Çarşamba: Fenerbahçe - Tottenham/Real Madrid
7 Ağustos Çarşamba: Fenerbahçe - Cagliari
11 Ağustos Pazar: Fenerbahçe - (Rakip ilerleyen tarihlerde açıklanacak)