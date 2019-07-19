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ABD heyeti Türkiye’ye geliyor
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ABD heyeti Türkiye’ye geliyor
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19 Temmuz 2019 21:45
ABD heyeti Türkiye’ye geliyor
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jerffrey başkanlığındaki heyet, Ankara’ya geliyor. Heyetle yapılacak görüşmede, Fırat'ın doğusu ve güvenli bölge konuları ile Suriye'deki son durumun ele alınacağı bildirildi.
SHABER3.COM
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jerffrey başkanlığındaki heyet, 22 Temmuz Pazartesi günü Ankara'ya geliyor.
Suriye'deki son durum ele alınacağı görüşmede Fırat'ın doğusu, güvenli bölge gibi konuların da konuşulacağı ifade edildi.
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