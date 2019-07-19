Samanyolu Haber /Dünya / ABD heyeti Türkiye’ye geliyor /19 Temmuz 2019 21:45

ABD heyeti Türkiye’ye geliyor

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jerffrey başkanlığındaki heyet, Ankara’ya geliyor. Heyetle yapılacak görüşmede, Fırat'ın doğusu ve güvenli bölge konuları ile Suriye'deki son durumun ele alınacağı bildirildi.

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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jerffrey başkanlığındaki heyet, 22 Temmuz Pazartesi günü Ankara'ya geliyor.

Suriye'deki son durum ele alınacağı görüşmede Fırat'ın doğusu, güvenli bölge gibi konuların da konuşulacağı ifade edildi.
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