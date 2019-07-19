Samanyolu Haber /Politika / Selahattin Demirtaş'tan yeni resim... /19 Temmuz 2019 21:59

Selahattin Demirtaş'tan yeni resim...

Başak Demirtaş, Edirne'de tutuklu bulunan eşi Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından sosyal medyada fotoğraf paylaşan Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın çizdiği yeni resmi yayınladı.

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Başak Demirtaş, Edirne'de tutuklu bulunan eşi Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından sosyal medyada fotoğraf paylaşan Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın çizdiği yeni resmi yayınladı.

Eski Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kendisini cezaevinde ziyaret eden Başak Demirtaş aracılığıyla yeni bir resim yolladı. Eşini ziyaret ettikten sonra haberi sosyal medyadan veren ve fotoğraf paylaşan Başak Demirtaş “Az önce ziyaretten çıktım. Bütün hukuksuzluğa ve adaletsizliğe rağmen Selahattin’i çok moralli ve iyi gördüm. Hepinize çok selamları vardı” ifadelerini kullandı. Demirtaş bu paylaşımından sonra “Bize de bir sürprizi vardı :)” diyerek, Selahattin Demirtaş’ın çizdiği yeni resmi paylaştı.



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