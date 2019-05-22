Fikret Orman'dan 'yabancı' hakem açıklaması...

Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, sezonu değerlendirdi ve geleceğe yönelik konuştu. Yabancı hakemlerin gündeme gelebileceğini söyleyen Fikret Orman, "Yabancı hakem de konuşulabilir. Bu MHK'nin kesinlikle konuşması gereken bir şey. Şu andan itibaren konuşulması lazım." dedi.





Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, düzenlenen iftar programının ardından açıklamalarda bulundu. Hakem hatalarına değinen Orman, "Bu sezon VAR sistemi devreye girmesine rağmen, sürekli hakemleri konuştuk. Futbol için en önemli unsurların başında adil yönetim gelir, ligin güvenliği adil yönetim ile sağlanır. Sporseverlerin maçlara ilgisi, adil yönetim ile artar. Bu sezon yaşanan hataların, inşallah VAR sisteminin devreye girmesiyle beraber sona ereceğini umuyoruz" dedi.





"Hepimize büyük görevler düşüyor"





Ligin kalitesini yükseltmeleri gerektiğini söyleyen başkan, "Ligimiz yayıncı kuruluş beIN ile birçok ülkede yayınlanıyor. Yayıncı kuruluşa destekçi olmalıyız. İngiltere'de son hafta şamiyonluk maçı, son hafta 15:00'te oynandı. Niye öğle saatinde o saatte izlediler? Sebebi basit. Asya pazarında milyarlarca kişi bu maçı takip ediyor. Madem yıldız futbolcuları transfer ediyoruz, tüm programlamayı buna göre yapmaya mecburuz. Sınırlarımızın dışına çıkmak istiyorsak, hepimize büyük görevler düşmektedir" ifadelerini kullandı.





"Etki altında kalan hakemlik yapmayacak"





Hakemlerin etki altında maça çıktığını kaydeden yönetici, "Hakem hatalarını bir tek MHK'ya bağlamamak lazım. Hakemler çok profesyonel oldular. Herkesin derdi maça çıkmak, para almak, VAR'a gitmek, para almak. Ben genç hakemelerin önünün açılması gerektiğini düşünüyorum. Kötüleri örnek yapmamalı MHK. Hakemlerin hata yapmasına kimse bir şey demiyor, artniyetli hatalara bir şey söyleniyor. VAR'dan öncesini de biliyoruz. Hakemler etki altında kalıyor, önyargılı maça çıkıyorlar. Avrupa'da maça gidiyor hakemler. Orada kulüp yöneticileri maç öncesinde açıklama yapıyor mu? Hayır. Burada açıklama yapıyor yönetici ve baskı altına aldığını görüyoruz. Hakemler de etki altında kalmayacak, kalan varsa da hakemlik yapmayacak" diye konuştu.





"Yabancı hakem konusu gündeme gelebilir"





Yabancı hakemlerin gündeme gelebileceğini söyleyen Fikret Orman, "Yabancı hakem de konuşulabilir. Bu MHK'nin kesinlikle konuşması gereken bir şey. Şu andan itibaren konuşulması lazım. MHK kendi hakemlerine güveniyorsa, gerek yok diyecek. Genç hakemlerle götüremeyeceğiz diyorsa, kötü örnek olacak hakemler olacağına yabancı hakemler olsun." mesajını yolladı.





"Beşiktaş'a en uygun hocayı getireceğiz"







Teknik direktör konusunda henüz bir kararları olmadığını ifade eden idareci, "Şu anda ligi bitirelim, teknik direktör konusunu konuşacağız. Yerli, yabancı oylaması diye bir şey yok. Manavdan bir şey aldığımız da yok. Beşiktaş'a en uygun, şampiyonluğa götürebilecek, stresli ortamlarda bulunabilecek bir hoca arayışımız var. Bu kim ise, o olacak." bilgisini paylaştı.





UEFA'nın Şampiyonlar Ligi'nde yapmayı planladığı değişikliğe değinen Beşiktaş başkanı, "Avrupa'da futbol yeniden dizayn ediliyor. Artık Avrupa'da daha az takımla olma ihtimalimiz var. Hepimizin bir olup, yurt dışında lobi yaparken, yurt içinde de futbolumuzun değerini yükseltmeliyiz" ifadelerini kullandı.